Гравець Red Dead Redemption 2 підмітив дивовижну деталь, яка стосується системи честі

Фанат ігрового вестерну від Rockstar – Red Dead Redemption 2 показав неймовірну деталь, яку можна помітити лише пройшовши гру декілька разів з різним рівнем честі головного героя.

Увага до деталей у RDR 2 давно не дивує досвідчених геймерів, але все ж трапляються винятки.

Варте уваги Головний розробник сиквелу Cyberpunk 2077 назвав гру, якою надихається у роботі

Різниця у кат-сценах зумовлена різним рівнем честі

Система честі в Red Dead Redemption 2 впливає не лише на фінал проєкту, а й на інші сцени протягом гри.

Як нещодавно підмітив користувач соцмережі X (колишній твітер) під ніком GTASixInfo це стає найбільш очевидним в деяких роликах, які суттєво змінюються залежно від моральної репутації головного героя гри Артура Моргана.

Чудовий приклад цього можна побачити в четвертому розділі гри – Сен-Дені. Під час стартової місії цього розділу, Датч ван дер Лінде жартома націлює зброю на голову головного героя.

Якщо в цей момент той має низьку честь – Датч підійде до Артура з пальцем на спусковому гачку. Водночас якщо персонаж гравця має високий показник моралі – палець Датча не буде в бойовій позиції.

Різниця в сценах гри / Фото з X

Подібна різниця у сценах стала відкриттям для величезної кількості геймерів, а допис GTASixInfo зібрав понад 600 тисяч переглядів.