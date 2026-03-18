"Ми були в шоці": партнери Nvidia дізналися про DLSS 5 разом із геймерами

Нова версія технології інтелектуального масштабування DLSS 5 від Nvidia стала несподіванкою не лише для геймерів, а й для частини розробників із партнерських студій. Інсайдери повідомляють про внутрішнє здивування в Ubisoft і Capcom, а також про занепокоєння через можливе ширше використання генеративного ШІ.

Чому DLSS 5 застала партнерів зненацька?

Показ можливостей DLSS 5 під час конференції GTC 2026 спричинив резонанс у геймерській спільноті, однак, як з'ясувалося, не менш несподіваним він став і для частини індустрії. За інформацією авторитетного інсайдера Тома Хендерсона з порталу Insider Gaming, деякі художники та розробники Ubisoft і Capcom не були поінформовані про участь своїх компаній у просуванні нової технології Nvidia.

Один із працівників Ubisoft у коментарі журналістам зазначив, що про партнерство дізнався одночасно з широкою публікою.

Для команди Capcom ситуація виявилася ще більш неочікуваною. Співробітники японського видавця наголошують, що раніше компанія демонструвала доволі жорстку позицію щодо використання генеративного штучного інтелекту у розробці ігор.

Зокрема, під час створення Resident Evil Requiem та інших ще не анонсованих проєктів Capcom нібито дотримувалася принципу мінімізації або повної відмови від подібних інструментів. Тепер же частина команди побоюється, що демонстрація DLSS 5 може свідчити про зміну стратегії та більш активне впровадження генеративного ШІ в майбутніх релізах компанії.

Як геймери відреагували на DLSS 5?

Раніше нова технологія вже викликала критику серед гравців, яку вони вже звикло продемонстрували хвилею мемів. Деякі користувачі вважають, що DLSS 5 здатна змінювати художній стиль ігор, надаючи зображенню характерного "пластикового" вигляду, притаманного генеративним алгоритмам.

Водночас генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг не поділяє скепсису спільноти та переконаний у перспективності розробки, як зазначав портал TomsHardware. Він наголосив, що геймери помиляються і додав, що "це не просто постобробка зображення, а генерування на рівні геометрії", який компанія назвала нейронним рендерингом.

Водночас на сайті NVIDIA можна ознайомитися з детальним описом роботи технології. Там пояснено що і як саме працює в реальному часі, як змінюється зображення та оточення і які ресурси для цього необхідні.

Очікується, що DLSS 5 офіційно вийде восени. Серед перших ігор із підтримкою технології називають Resident Evil Requiem, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Delta Force та Naraka: Bladepoint.