Чорна п'ятниця в PS Store та безплатні ігри в EGS: найкращі пропозиції за останній тиждень

Цього тижня у PlayStation Store та Microsoft Store стартували розпродажі на честь Чорної п'ятниці. А в сервісах Epic Games Store та Ubisoft Store зараз можна безплатно отримати одразу кілька проєктів.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

PlayStation Store

Цього тижня у сервісі PS Store стартувало одразу два тематичних розпродажі. Перший присвячений інді-іграм (до 2 грудня), а другий – на честь Чорної п'ятниці (до 29 листопада). Загалом зі знижками зараз тут можна придбати понад 1,6 тисячі проєктів.

Ось лише деякі вигідні пропозиції:

Far Cry 6 – 1329 гривень (-30%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 1299 гривень (-35%)

Diablo II: Resurrected – 1011 гривень (-25%)

Deathloop – 999 гривень (-50%)

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1724 гривні (-25%)

Cyberpunk 2077 – 749 гривень (-50%)

Back 4 Blood – 1399 гривень (-30%)

Tails Of Iron – 655 гривень (-20%)

Rustler – 616 гривень (-35%)

Cuphead – 454 гривні (-30%)

Ratchet & Clank: Rift Apart / Фото з крамниці PS Store

Microsoft Store

Масштабний розпродаж на честь Чорної п'ятниці стартував і у фірмовій крамниці Microsoft. До 2 грудня у цьому сервісі можна буде придбати зі знижками понад 900 відеоігор, а з повним списком всіх пропозицій можна ознайомитися за цим посиланням.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Far Cry 6 – 40 доларів (-33%)

Back 4 Blood – 42 долари (-30%)

FIFA 22 – 36 доларів (-40%)

Resident Evil Village – 30 доларів (-50%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 39 доларів (-35%)

Riders Republic – 40 доларів (-33%)

Assassin's Creed Valhalla – 24 долари (-60%)

Mass Effect Legendary Edition – 33 долари (-45%)

Cyberpunk 2077 – 30 доларів (-50%)

Sea of Thieves – 24 долари (-40%)

Marvel's Guardians of the Galaxy / Фото з крамниці Microsoft Store

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня стартував розпродаж відеоігор від видавця Square Enix, а також зараз тут можна придбати зі знижками ігри з серії Splinter Cell. Варто додати, що обидві ці акції завершаться вже 23 листопада. Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Marvel's Avengers – 343 гривні (-60%)

Just Cause 3 – 34 гривні (-85%)

Sleeping Dogs: Definitive Edition – 56 гривень (-85%)

The Deus Ex Collection – 140 гривень (-89%)

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist – 74 гривні (-75%)

Worms W.M.D – 119 гривень (-80%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 162 гривні (-66%)

Worms W.M.D / Фото з крамниці Steam

Ubisoft Store

У крамниці Ubisoft Store також розпочався розпродаж відеоігор на честь Чорної п'ятниці. Варто відзначити, що всі охочі можуть навіть отримати додаткову знижку у 20%, а для цього потрібно лише скористатися промокодом "BF20". Також у цьому сервісі до 25 листопада можна безплатно отримати відеогру Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory.

Цікаві пропозиції з цього розпродажу:

Far Cry 6 – 40 доларів (-33%)

Watch Dogs Legion – 15 доларів (-75%)

Riders Republic – 40 доларів (-33%)

Assassin's Creed Valhalla – 24 долари (-60%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 9 доларів (-60%)

Far Cry 6 / Фото з крамниці Ubisoft Store

Інші пропозиції

У сервісі Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. Цього тижня тут можна безплатно отримати одразу три відеогри: Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION та Never Alone. А от наступного разу можна буде забрати симулятор theHunter: Call of the Wild.

У сервісі Battle.net також стартував розпродаж на честь Чорної п'ятниці. До 26 листопада у цій крамниці можна буде придбати зі знижками чимало проєктів. З цікавого ще варто відзначити, що до 22 листопада всі користувачі основних платформ можуть безплатно зіграти у The Crew 2 та мультиплеєр Call of Duty: Vanguard.

The Crew 2 / Фото з офіційного сайту Ubisoft