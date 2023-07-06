Стало відомо скільки щорічно заробляє творець Super Mario Bros – Сігеру Міямото з Nintendo
Джерело:Gamerant
Річний звіт про прибутки Nintendo розкрив скільки щорічно заробляють топ робітники компанії та легендарний "батько" Маріо Сігеру Міямото. Детальніше – у матеріалі.
Nintendo нещодавно оприлюднила звіт про прибутки за 2023 фінансовий рік, і він показав скільки щорічно заробляють директори та керівники компанії.
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2023 фінансовий рік в Японії закінчився 31 березня, тобто трохи більш як за місяць до виходу мега хітової The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на Nintendo Switch.
Попри те, що протягом тижня після релізу гри було продано понад десять мільйонів копій, ці цифри не враховані в поточний звіт.
Відповідно до нього найбільш високооплачуваними працівниками Nintendo у фінансовому році, що минув, були президент Nintendo Шунтаро Фурукава, багаторічний директор Сігеру Міямото та гейм-директори Шінья Такахаші, Сатору Шиба і Ко Шіота.
Фурукава очолив список із заробітком у 2,51 мільйона доларів, а Міямото посів другу сходинку з доходом у 2,02 мільйона доларів.
Шіота ж став єдиним у цьому списку, хто заробив шестизначну цифру – 910 тисяч доларів.
Попри те, що ці суми здаються великими, вони виглядають досить контрастно в порівнянні з сумою у 154 мільйонів доларів, які заробив генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік у 2020 році.