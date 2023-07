Стало відомо скільки щорічно заробляє творець Super Mario Bros – Сігеру Міямото з Nintendo

Річний звіт про прибутки Nintendo розкрив скільки щорічно заробляють топ робітники компанії та легендарний "батько" Маріо Сігеру Міямото. Детальніше – у матеріалі.

Nintendo нещодавно оприлюднила звіт про прибутки за 2023 фінансовий рік, і він показав скільки щорічно заробляють директори та керівники компанії.

Читайте також PIN-UP Ukraine сплатила понад 1 мільярд гривень до держбюджету за пів року

2023 фінансовий рік в Японії закінчився 31 березня, тобто трохи більш як за місяць до виходу мега хітової The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на Nintendo Switch.

Попри те, що протягом тижня після релізу гри було продано понад десять мільйонів копій, ці цифри не враховані в поточний звіт.

Відповідно до нього найбільш високооплачуваними працівниками Nintendo у фінансовому році, що минув, були президент Nintendo Шунтаро Фурукава, багаторічний директор Сігеру Міямото та гейм-директори Шінья Такахаші, Сатору Шиба і Ко Шіота.

Фурукава очолив список із заробітком у 2,51 мільйона доларів, а Міямото посів другу сходинку з доходом у 2,02 мільйона доларів.

Шіота ж став єдиним у цьому списку, хто заробив шестизначну цифру – 910 тисяч доларів.

Попри те, що ці суми здаються великими, вони виглядають досить контрастно в порівнянні з сумою у 154 мільйонів доларів, які заробив генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік у 2020 році.