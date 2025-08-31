Фентезійна RPG Clair Obscur: Expedition 33 виявилася лише початком великої франшизи. Керівник розробки Гійом Брош розповів, що студія Sandfall Interactive вже планує майбутні сиквели та, можливо, доповнення до гри, яка здобула визнання критиків та гравців.

Керівник розробки Clair Obscur: Expedition 33 Гійом Брош в інтерв'ю блогеру MrMattyPlays поділився планами щодо подальшого розвитку ігрового всесвіту. За його словами, Clair Obscur – це назва всієї франшизи, а Expedition 33 є лише однією з історій, яку команда Sandfall Interactive хотіла розповісти, розповідає 24 Канал.

Дивіться також CD Projekt розширює команди The Witcher 4 та Cyberpunk 2

Що відомо про майбутнє франшизи Clair Obscur?

Брош підтвердив, що це точно не кінець для світу Clair Obscur. Хоча поки рано говорити про конкретні ідеї для нових проєктів, він зазначив, що процес написання сиквелів уже триває, вживши це слово у множині.

Про що гра Clair Obscur: Expedition 33?

Сюжет гри розповідає про світ, де щороку таємнича Художниця пише на моноліті число, і всі люди відповідного віку перетворюються на дим. Наступною цифрою має стати 33. Гравці очолюють "Експедицію 33", щоб покласти край цьому смертельному ритуалу.

Трейлер Clair Obscur – дивіться відео:

Clair Obscur: Expedition 33 вийшла 24 квітня на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X|S, а також з'явилася в Game Pass. Гра отримала схвальні відгуки критиків, похвалу від президента Франції та розійшлася мільйонним тиражем за три дні після релізу, і була розпродана накладом у 3,3 мільйона копій всього за 33 дні.

Наразі студія Sandfall Interactive займається підтримкою проєкту. У липні вийшло оновлення, яке додало важливі ігрові та технічні покращення. Крім того, Брош натякнув на можливий вихід більшого контенту, ймовірно, у форматі DLC.