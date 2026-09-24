Легендарна кіберспортивна організація повністю зупиняє діяльність після 23 років на сцені

Одна з найвідоміших кіберспортивних організацій світу оголосила про повне припинення діяльності. Клуб із двадцятитрирічною історією остаточно закрив усі підрозділи через фінансові труднощі та неможливість залучити новий капітал для подальшого розвитку.

Фінансовий тупик та передача прав

Засновник і керівник клубу оголосив про рішення закрити проєкт у відеозверненні. Організація заснувала свої перші команди ще у 2003 році та протягом двох десятиліть залишалася важливим осередком північноамериканського Counter-Strike, пише HLTV.

Влітку 2025 року клуб залишив дисципліну Counter-Strike 2 через високу вартість утримання складу першого тиру, а пізніше припинив участь у турнірах із Halo Infinite. Оскільки керівництво не змогло зібрати кошти для викупу активів, права на бренд повернулися до компанії GameSquare.

Ми оцінили стан бізнесу та перспективи залучення капіталу і вирішили, що найкраще закрити все організовано та професійно, а не врізатися у сонце, як це іноді буває з іншими організаціями,

– прокоментував засновник та колишній генеральний директор Complexity Джейсон Лейк.

Попри завершення діяльності клубу, очільник організації не планує залишати кіберспорт і вже розмірковує над новими проєктами після відпочинку.

Уперше за 23 роки я та моя команда більше не є частиною Complexity. Це відчувається дивно, але я не закінчив і хочу створити щось нове,

– додав засновник Complexity Джейсон Лейк.

За роки існування за клуб виступали такі легендарні гравці як Даніель "fRoD" Монтанер, Габріель "FalleN" Толедо, Джордан "n0thing" Гілберт та Джонатан "EliGE" Яблоновський. Команда здобула трофеї на ESWC 2005, CPL Summer 2006 та ESL Challenger Jonkoping 2024, залишивши яскравий слід в історії кіберспорту.

Thank you for 23 years of Complexity. pic.twitter.com/nDdC0w5wkv — Jason Lake (@JasonBWLake) September 23, 2026