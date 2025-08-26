Компанія Corsair представила Xeneon Edge – допоміжний сенсорний дисплей з діагоналлю 36,8 см. Його головна особливість – це гнучкі можливості кріплення, які дозволяють встановити екран всередині корпусу ПК, на столі або на будь-якій металевій поверхні.

Xeneon Edge – це широкоформатний дисплей з розмірами 327×120×20 мм, побудований на базі панелі AHVA. Він має роздільну здатність 2560×720 пікселів, частоту оновлення 60 Гц та підтримує п'ятиточковий мультитач, розповідає 24 Канал з посиланням на Corsair.

Чим особливий екран Xeneon Edge?

За словами виробника, екран вирізняється високою яскравістю та широкими кутами огляду.

На цьому дисплеї можна відстежувати показники роботи процесора та відеокарти, переглядати чати, керувати музичними програмами, а в майбутньому його планують інтегрувати з Elgato StreamDeck.



Екран планують інтегрувати з Elgato StreamDeck / Фото Corsair



Дисплей Xeneon Edge зацікавить не лише геймерів чи стримерів, але й дизайнерів / Фото Corsair

Новинка пропонує кілька варіантів кріплення.

По-перше , його можна встановити безпосередньо всередині системного блока, якщо у вас є корпус з прозорою бічною панеллю.

, його можна встановити безпосередньо всередині системного блока, якщо у вас є корпус з прозорою бічною панеллю. По-друге , завдяки 14 магнітам на задній панелі, дисплей легко кріпиться до будь-якої металевої поверхні.

, завдяки 14 магнітам на задній панелі, дисплей легко кріпиться до будь-якої металевої поверхні. Також його можна встановити на стандартний кронштейн за допомогою двох різьбових з'єднань ¼ дюйма або просто поставити на стіл, використовуючи магнітну підставку з комплекту.

Пристрій підключається до комп'ютера через USB-C (з підтримкою DP Alt Mode) або повнорозмірний кабель HDMI.



Екран можна підключити за допомогою двох портів / Фото Corsair

Універсальний і компактний дисплей підтримує як горизонтальну, так і вертикальну орієнтацію в Windows і може функціонувати як простий додатковий дисплей за допомогою вбудованих інструментів Windows,

– зазначає Corsair.

Яка ціна Xeneon Edge?

Дисплей Corsair Xeneon Edge вже доступний для замовлення у фірмовому магазині компанії за ціною 250 доларів.



Дисплей вже доступний для замовлення / Фото Corsair