Баг у Counter-Strike 2 дозволяє залишити зброю при собі після смерті: цікаве відео

Стрімер знайшов у Counter-Strike 2 баг, який просто нищить баланс економіки гри, адже дозволяє залишити при собі зброю навіть після смерті у раунді. Детальніше – у матеріалі.

Лімітована бета-версія Counter-Stike 2 на те і є бета версією, щоб розробники могли протестувати свій продукт, зібрати фідбек та виправити баги, один з яких якраз нещодавно знайшов стрімер під ніком fl0m.

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Коли мова йде про гру, що прийде на заміну одній з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін, то все має бути ідеально. Однак, схоже, що до цього поки що далеко, адже у CS 2 знайшли баг, який повністю знищує баланс гри.

Під час нещодавнього стріму Counter-Strike 2 контентмейкер Ерік "fl0m" Флом виявив лазівку, яка дозволила йому зберегти куплену зброю, померши в раунді.

Після своєї загибелі fl0m натиснув кнопку підйому зброї (за замовчуванням це клавіша "E") й побачив на екрані повідомлення: "Ви підняли AK-47 | Red Line".

Баг у Counter-Strike 2: відео

На старті наступного раунду автомат Калашникова дійсно красувався в руках гравця. Потім один із товаришів стрімера також спробував провернути цей трюк і в нього вийшло.

Це справді ламає гру, – сказав напарник стрімера.

Наразі невідомо, чи є ця помилка зі зброєю поширеною серед усіх учасників бета-версії Counter-Strike 2 чи це так пощастило Флому та його друзям, але разом з тим добре, що це змогли виявити на етапі бета-тестування, а не, скажімо, у фіналі мейджору.