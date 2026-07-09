Повернення легендарної Cache та революція вибухів: Valve оновила Counter-Strike 2

Valve офіційно запустила п'ятий сезон режиму Premier у Counter-Strike 2. Разом із ним розробники презентували масштабний патч, який змінює звичні правила гри: від оновлення маппулу до повної переробки механіки вибуху C4 та додавання свіжого контенту в Арсенал.

Повернення класики та кінець епохи Overpass

Головною новиною для фанатів стало повернення мапи Cache до списку Active Duty. Ця локація тривалий час була улюбленицею спільноти, і тепер вона замінить Overpass у професійному ростері мап. Зміна відбулася одночасно зі стартом п'ятого сезону Premier, що змусить команди швидко адаптуватися до оновлених стратегій. Про це пише видання Dust2.us.

Найбільш технологічною зміною стала повна ревізія системи пошкоджень від вибуху бомби. Тепер шкода не наноситься миттєво по всій площі. Замість цього ударна хвиля стрімко розширюється від епіцентру.

Важливо, що архітектура мапи тепер грає критичну роль: кути будівель розсіюють ефект вибуху, а стіни здатні майже повністю його зупинити.

Усі розрахунки базуються на попередньо змодельованих симуляціях, які розробники вшили в код кожної мапи. До того ж, у грі з'явилася функція прогнозування: за мить до детонації гравець зможе побачити, скільки саме одиниць здоров'я він втратить, перебуваючи в певній точці. Це дозволить гравцям точніше приймати рішення про відступ або спробу розмінування в критичних ситуаціях.

Оновлення Арсеналу: що додали, а що прибрали

Арсенал поповнили новими колекціями зброї Spy Tech та Arabesque, які базуються на нещодавньому анонсі спільноти Call to Arms. Також фанати отримали дві колекції наліпок: Fruits & Vegetables та Auto Racing.

Попри додавання нового контенту, розробники прибрали деякі старі предмети. Зокрема, колекції зброї Train 2025 та Sport & Field більше недоступні для отримання в Арсеналі. Така ж доля спіткала набори наліпок Sugarface 2 та Elemental Craft.

Окрім візуальних оновлень, розробники виправили технічну помилку, через яку іноді не вдавалося підібрати викинуту зброю через меню купівлі.

Усі ці зміни вже доступні для гравців і покликані освіжити геймплей на початку нового сезону.