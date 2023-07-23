Гравці Counter-Strike 2 знайшли чимало неочікуваних позицій на оновленій мапі Overpass

Оновлена мапа Overpass, що з'явилася в рамках бета-тесту Counter-Strike 2, рясніє новими "бустами", що можуть суттєво вплинути на ігровий процес. Детальніше – у матеріалі.

Поки Valve готується до випуску Counter-Strike 2, призначеного на це літо, гравці ретельно досліджують нововведення, які поступово з'являються в закритій бета-версії гри.

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У патчі від 17 липня в гру додали мапу Overpass, яка одразу шокувала геймерів неймовірним рівнем фізики водних поверхонь.

Вдосталь надивувавшись, гравці швидко взялися досліджувати усі інші аспекти карти.

Зокрема, ентузіасти знайшли цілу низку нових позицій, які можна зайняти завдяки акробатичним навичкам чи міцному плечу тіммейта.

У підбірці відео з Reddit, геймер демонструє наскільки багато на оновленій мапі позицій, які створюють аж надто велику перевагу при їх використанні.

Нові "бусти" на Overpass: дивитися відео

Зрозуміло, що розробники скоріше за все виправлять усі ці "бусти" або ж просто прирівняють їх до нечесної гри, але все ж залишається невелика ймовірність, що деякі з них потраплять у фінальну версію проєкту.