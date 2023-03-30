Стрімер Counter-Strike 2 показав "легальний" чіт, вбудований в консоль гри

Популярний стрімер Ерік "fl0m" Флом був приголомшений, коли глядачі підказали йому консольну команду, яка дає змогу бачити суперників крізь стіни в Counter-Strike 2. Подробиці – у матеріалі.

Зовсім нещодавно Флом знайшов баг, який дозволяє зберігати зброю навіть після смерті в раунді, а тепер уже показав інший не менш кумедний недолік бети CS 2.

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Відомий член професійної Counter-Strike сцени, який виступав під тегами Luminosity та Mythic, показав консольну команду, яка фактично дала йому здібності чіта "Wallhack".

Це сталося під час стріму кіберспортсмена, коли хтось з глядачів закликав його ввести консольну команду для виділення об'єктів. Одначе, змінивши число в кінці, гра виділила зеленими квадратами усіх гравців, точнісінько як це роблять чіти "wallhack" чи "aimbot".

Попри те, що Флом уже був мертвий і не скористався такою перевагою, стрімер все одно залишився приголомшений побаченим.

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На великий подив усіх глядачів, в чаті трансляції з'явився один з розробників Counter-Strike 2 та повідомив, що вони з колегами в курсі про цю команду, тож вона явно не потрапить до фінальної версії гри.