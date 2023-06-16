У Counter-Strike 2 з'явиться те, чого фанати CS:GO чекали майже 10 років

У останніх нотатках про майбутнє оновлення, розробники з Valve офіційно повідомили, що у Counter-Strike 2 нарешті з'явиться можливість, якої фанати гри чекали ціле десятиліття. Деталі – у матеріалі.

З огляду на скорий реліз Counter-Strike 2, з'являється все більше деталей щодо відмінностей майбутнього проєкту на рушії Source 2 від CS:GO, повідомляє 24 Канал.

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Фанатів гри очікує чимало нововведень: від покращеної фізики диму до оновленого меню покупок.

Також надзвичайно цікава новина з'явилася для всіх любителів скінів, адже у нотатках про оновлення для CS2 від 16 червня зазначено, що розробники з Valve додали Zeus до списку зброї, для якої відкрито подання авторських скінів у майстерні гри.

Це означає, що тепер розробники прийматимуть варіанти оформлення Zeus від художників зі спільноти.

Надзвичайність ситуації полягає в тому, що за усі роки свого існування Zeus, який був доданий до світу CS разом з релізом CS:GO у 2012 році, не отримав жодного скіна.

Тепер же усі шанувальники гри будуть з нетерпінням очікувати нової операції чи колекції аби нарешті кастомізувати свої "зевси".