Crimson Desert різко набрала популярність після великого патчу – онлайн б'є рекорди

Фентезійний екшен Crimson Desert від Pearl Abyss продовжує набирати обертів після релізу. Свіже велике оновлення не лише покращило гру технічно, а й помітно вплинуло на її популярність у Steam та оцінки користувачів.

Інформація про зміни, які приніс патч, міститься на сторінці гри в Steam.

Що змінило оновлення і чому це вплинуло на популярність?

Південнокорейська студія Pearl Abyss активно підтримує свою нову гру Crimson Desert після релізу, і свіже оновлення 1.01.00 стало одним із найпомітніших кроків у цьому напрямку.

Патч, який вийшов 29 березня, приніс одразу кілька відчутних нововведень. Гравцям додали п’ять нових їздових тварин, що розширює можливості пересування відкритим світом. Також розробники оптимізували технічну частину – зменшили час завантаження під час телепортації та відродження персонажа.

Окрему увагу приділили керуванню та взаємодії з об'єктами – ці елементи стали простішими та зручнішими.

У різних регіонах ігрового світу з'явилися спеціальні скрині з матеріалами, а прокачування спорядження до четвертого рівня тепер зав'язане на нову валюту – спеціальні монети.

Не обійшлося й без змін у поведінці супутників: тепер бойові питомці не віддаляються від героя під час бою, що робить сутички більш передбачуваними.

Серед інших нововведень:

покращення інтерфейсу;

доопрацювання рендерингу при використанні апскейлінгу;

численні виправлення багів і балансні правки.

Невдовзі після релізу великого патчу розробники випустили ще одне оновлення – 1.01.01. Воно зосереджене на усуненні точкових проблем, які виникли після попереднього апдейту, і вже доступне на всіх платформах.

Результат не змусив себе чекати. На фоні цих змін гра встановила новий рекорд пікового онлайну в Steam. Якщо в перші вихідні після релізу максимальний показник становив 248,5 тисячі гравців, то тепер він перевищив 276,2 тисячі, як свідчать дані платформи Steam DB.

Патч став причиною зростання популярності гри / Фото SteamDB

Важливо, що разом із зростанням аудиторії покращилося і сприйняття гри. Після старту оцінки користувачів були змішаними – близько 57%, однак з часом рейтинг піднявся до 81%, що відповідає категорії "дуже позитивні".

Нагадаємо, що Crimson Desert вийшла 20 березня одразу на кількох платформах: PC (Steam, Epic Games Store та Microsoft Store), Mac, а також консолях PlayStation 5 і Xbox Series X/S.