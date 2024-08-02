Cybertruck зламаний не лише у реальності: Fortnite зіткнувся з неприємним багом ігрового пікапа

Попри великі сподівання та багаторічні обіцянки Ілона Маска Cybertruck вийшов далеко не таким хорошим, як усі того чекали. У ньому є ціла купа проблем: несправні деталі, застрягання штекера зарядки, крихкий корпус, проблеми у програмному забезпеченні та багато іншого. Нещодавно пікап з'явився у Fortnite, і ми сподівалися, що хоча б тут він працюватиме так, як треба. Ми помилилися.

Що сталося

Наприкінці минулого місяця новий набір DLC під назвою "Літня подорож" запропонував гравцям можливість керувати кібервантажівкою Tesla Cybertruck у таких іграх, як Fortnite та Rocket League. Тиждень потому кілька гравців Fortnite опублікували відео зі збоєм, який стався, коли вони використовували Cybertruck під час матчу.

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Повідомлення про глюк Cybertruck масово з'являлися на Reddit у численних темах та коментарях до них, тоді як відеоблогери знімали про це ролики для YouTube.

Траплявся цей баг, коли ви вдягали на свою ігрову вантажівку скін Cybertruck, сідали в неї, а потім виходили. Ці дії робили вашу зброю, а саме нітро-кулаки, абсолютно марними. Як можна побачити на одному з відео, ігрова модель персонажа починає смикатися при спробі застосувати зброю ближнього бою, але нічого не відбувається.

Як проявляється баг: відео

Ми можемо також почути, як автор каже, що саме цей неприємний баг призвів до його смерті в одному з матчів: він просто не зміг відбиватися від ворога й програв.

Epic Games прокоментувала баг

Журналісти поспішили зв'язатися з Epic Games, розробником і видавцем Fortnite, щоб отримати коментар з приводу ситуації та дізнатися про можливі терміни виправлення помилки. Там повідомили, що проблему вже усунули. На щастя, сталося це дуже швидко.

Невідомо, скільком гравцям довелося програти бій через цю помилку, але на Reddit можна знайти десятки тредів про це.