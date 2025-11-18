Не пройшло і 7 рокв: в Epic Games Store додали функцію на яку чекали всі геймери

Напередодні святкових розпродажів цифровий магазин Epic Games Store додав функцію, про яку користувачі просили з моменту його запуску у 2018 році. Тепер, якщо ви захочете зробити приємне своїм друзям – це можна зробити на ще одній платформі.

Напередодні святкових розпродажів цифровий магазин Epic Games Store додав функцію, про яку користувачі просили з моменту його запуску у 2018 році, інформує 24 Канал. Про те, що нова функція стала доступною, стало відомо зі сторінки Epic Games Store.

Як працює нова система подарунків?

Користувачі Epic Games Store тепер можуть купувати ігри та доповнення для друзів. Для цього достатньо під час покупки обрати опцію "Придбати як подарунок" і вибрати друга зі списку. Після отримання подарунка у гравця є 14 днів на його активацію.

Під час надсилання можна також вибрати час доставки, що дозволяє запланувати подарунок на певну дату. Одержувач отримає сповіщення про подарунок як у самому магазині, так і електронною поштою, якщо це дозволено в налаштуваннях.

При покупці подарунка також нараховуються бонуси Epic Rewards, а накопичений кешбек можна використовувати для оплати наступних товарів. У компанії зазначають, що це простий спосіб економити та ділитися іграми.

Однак існують певні обмеження.

Не можна дарувати безкоштовні ігри,

також для дарування не доступні передзамовлення,

підписку купити в подарунок не вийде,

як і преміальну валюту та витратні предмети.

Важливо! Тнаразі не підтримується передача подарунків за межі свого регіону.

Журналісти з PC Gamer відзначили, що система подарунків в Epic Games Store з'явилася майже через сім років після запуску магазину. Для порівняння, його головний конкурент Steam додав аналогічну функцію ще в грудні 2007 року, через чотири роки після свого старту.