Цієї ночі Sony покаже 20 ігор на презентації State of Play

Компанія Sony підтвердила, що проведе свою останню презентацію State of Play 25 вересня, яка розпочнеться о 1:00 за київським часом. Згідно з офіційним оголошенням на сайті PlayStation, на заході буде представлено близько 20 нових ігор та оновлень.

Презентація транслюватиметься в прямому ефірі на каналах PlayStation на YouTube та Twitch, що дасть змогу фанатам налаштуватися на неї та дізнатися останні новини про майбутні ігри. Геймери з нетерпінням чекають, що ж приготувала Sony, адже очікується, що на презентації будуть представлені головні анонси та очікувані релізи.

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Sony State of Play: дивитися презентацію