Dead Island 2 вже став хітом продажів

Довгоочікувана гра у світі зомбі-апокаліпсису Dead Island 2 вже стала хітом продажів всього лише через 3 дні після релізу. Схоже, сиквел має всі шанси перевершити оригінальну гру.

Вперше анонсований у 2014 році Dead Island 2 зазнав трьох змін студії протягом дев'яти років пекла розробки, і Dambuster Studios нарешті змогла довести його до фінішу у 2023 році.

Dead Island 2 став хітом продажів

У твітері творці Dead Island відзначили, що сиквел про зомбі розійшовся мільйонним тиражем лише через три дні після виходу. Для контексту: оригінальний Dead Island продали п'ятьма мільйонами копій з моменту запуску у 2013 році.

Продати лише один мільйон копій – це не якийсь величезний подвиг. Та це досягнення ще більш вражаюче, враховуючи складні обставини розробки Dead Island 2.

Ця віха в один мільйон особливо вражає тим, що сиквел вийшов лише за тиждень до виходу довгоочікуваного блокбастера Star Wars Jedi: Survivor. Тож у гри є доволі гідний суперник, та ще й не один.

Геймери так само могли б пропустити гру Dead Island 2, щоб поберегти свої гроші в очікуванні Diablo 4, Final Fantasy 16, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom чи Street Fighter 6.