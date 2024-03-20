Фанат Dead Space 2 знайшов трюк про який не знали навіть деякі розробники – цікаве відео

Через 13 років після релізу горору Dead Space 2, один з шанувальників гри відкрив для себе маловідомий трюк, про який, як виявилося, не знали навіть деякі розробники гри.

Граючи в Dead Space 2, геймер виявив трюк, який дозволяє отримати чимало додаткових коштів і навіть один з розробників гри не знав про нього аж дотепер.

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Головним завданням гравця у Dead Space 2 є вижити, використовуючи для цього усі можливі ресурси, серед яких місцева валюта – кредити, що дозволяють придбати краще спорядження, покращити наявне тощо.

Як виявилося, у грі існує напрочуд простий спосіб поповнити свій віртуальний банківський рахунок, про який, втім не знала більшість геймерів.

Цікавою знахідкою поділився користувач Reddit під ніком wetodd1337, який виклав на платформі короткий ролик у якому він стріляє в банкомат, поки той не зруйнується та не "виплюне" в гравця 10 000 кредитів.

Легкий метод заробітку в Dead Space 2 – дивитися відео

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Коментарі заполонили здивовані фанати проєкту, переважна більшість яких дізналася про цей метод вперше.

Я поняття не мав про це. Додам це до безлічі причин через які мені потрібно пройти гру ще раз!, – написав один з шанувальників.

Виявилося, що навіть один із провідних розробників проєкту – Сет Холл, який був директором з візуальних ефектів студії Visceral Games, не знав про цю хитрість.

Ха! Я працював над Dead Space як художник візуальних ефектів і навіть не усвідомлював, що це можливо, – прокоментував той знахідку.

Варто зазначити, що не всі банкомати нададуть вам такі бажані кредити, а також їхня кількість може відрізнятися.

Однак попри це, задля потенційної вигоди, точно варто розбивати кожен подібний пристрій, який ви побачите на шляху, тим більше, що це не потребує багато зусиль.