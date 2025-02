PlayStation проведе спеціальну презентацію Death Stranding 2: On The Beach

Sony Interactive Entertainment анонсувала спеціальну презентацію гри Death Stranding 2: On The Beach від японської студії Kojima Productions. Захід відбудеться в рамках фестивалю SXSW 2025, що проходитиме в Остіні, штат Техас, з 7 по 15 березня.

Розробники Death Stranding 2: On The Beach візьмуть участь у спеціальному заході PlayStation Presents Death Stranding 2: On the Beach Special Panel, який відбудеться 10 березня о 00:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Головний гість події – засновник Kojima Productions Хідео Коджима, який поділиться новими подробицями про гру. Трансляція буде доступна в режимі онлайн.

У пресрелізі, присвяченому презентації Death Stranding 2: On The Beach на SXSW 2025, також підтвердили, що гра все ще запланована до виходу у 2025 році як ексклюзив для PS5.



SXSW 2025 / Фото Kojima Productions

Раніше повідомлялося, що дату релізу оголосять саме у 2025 році, і SXSW 2025 або найближчий випуск State of Play можуть стати майданчиками для цієї новини.

Нова State of Play відбудеться в ніч з 12 на 13 лютого (початок о 00:00 за київським часом) і триватиме 40 хвилин, протягом яких будуть представлені новини про ігри для PS5.