Апокаліпсис і нові герої – з'явився перший тизер аніме-серіалу Death Stranding Isolations

Світ постапокаліпсису Хідео Кодзіми повертається у зовсім новому форматі. Творці культової серії ігор Death Stranding опублікували перший тизер майбутнього аніме-серіалу.

Похмурий усесвіт японського генія отримає ще одне висвітлення через історію нової героїні, повідомляє 24 Канал.

Таємничий кратер та моторошні сни

Анімаційний проект отримав назву Death Stranding Isolations і піде шляхом популярного шоу Cyberpunk: Edgerunners, яке невдовзі отримає другий сезон.

Замість переказу пригод Сема Спенсера Бріджеса, глядачам покажуть оригінальну історію з новими персонажами.

У дебютному відео автори показали самотній житловий трейлер у центрі величезного кратера, де спить молода дівчина. Її відпочинок перериває жахіття про Тварюк, що піднімаються із землі, після чого до неї наближається загадкова постать.

Слоганом аніме стала дивна фраза:

Моя мама стала кратером,

– написали творці шоу на постері проєкту.

Тизер аніме: дивіться відео

Фанати оригінальної гри добре знають, що у всесвіті Кодзіми потужні вибухи створюють велетенські кратери.

Подібні катастрофи стаються за певних умов, коли тіло загиблої людини спричиняє вибух після контакту з Тварюками. Найімовірніше, тіло матері головної героїні спричинило саме такий нищівний вибух, який знищив усе навколо та залишив дівчину самотньою.

Над створенням серіалу працює команда фахівців під керівництвом Хідео Кодзіми, який виступає виконавчим продюсером. Режисерське крісло посів Такаюкі Сано, відомий як режисер анімації фінального сезону аніме "Атака титанів". Для нього це дебют на посаді головного режисера. Сценарій пише Тоу Убуката.

Реліз аніме-серіалу відбудеться наступного року на стрімінговому сервісі Disney+ по всьому світу. Більше подробиць автори обіцяють розкрити найближчим часом на виставці Kojima Productions у Токіо.