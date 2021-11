Deathloop, Леді Дімітреску та NAVI: оголошено номінантів премії The Game Awards 2021

Джефф Кілі оголосив номінантів щорічної премії The Game Awards. А тому всі охочі вже зараз можуть проголосувати за своїх фаворитів на офіційному сайті.

Напевно, майже всі геймери знають, що 9 грудня пройде шоу з назвою The Game Awards 2021. Уже відомо, що цьогоріч воно пройде вживу, а також має бути дуже масштабним. Джефф Кілі вже відзначив, що в межах цього шоу представлять 40 – 50 відеоігор та анонсують до 80 нових проєктів.

Щоправда, сьогодні йтиметься не про інтригуючі анонси чи презентації, а про номінантів премії The Game Awards 2021. Річ у тім, що вчора ввечері організатор цього шоу Джефф Кілі назвав номінантів у всіх категоріях. А одразу ж після цього на офіційному сайті The Game Awards розпочалося відповідне голосування. Варто відзначити, що проголосувати за своїх фаворитів можуть всі охочі.

Впевненим лідером за кількістю номінацій є відеогра Deathloop, яка може забрати цьогоріч одразу 9 нагород. На друге місце заскочила Ratchet & Clank: Rift Apart – 6 номінацій, а от на третій позиції знаходиться одразу дві гри, які можуть отримати по 5 нагород – Psychonauts 2 та It Takes Two. Також варто відзначити такі відеогри: Resident Evil Village (4 номінації), Marvel's Guardians of the Galaxy (4 номінації) та Returnal (3 номінації).

Можна ще додати, що серед номінантів є українська кіберспортивна організація Natus Vincere та одразу два її представники: Олександр "s1mple" Костилєв та Андрій "B1ad3" Городенський.

Гра року

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Найочікуваніша відеогра

Elden Ring

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

Найкращий екшен

Back 4 Blood

Chivalry 2

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Найкраща пригодницька гра

Marvel's Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Найкраща рольова гра

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Найкращий файтинг

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Guilty Gear Strive

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Найкраща сімейна гра

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokemon Snap

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

WarioWare: Get it Together!

Найкраща стратегія або симулятор

Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Найкраща спортивна гра або перегони

F1 2021

FIFA 22

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5

Riders Republic

Найкращий мультиплеєр

Back 4 Blood

It Takes Two

Knockout City

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Найкраща дебютна інді-гра

Kena: Bridge of Spirits

Sable

The Artful Escape

The Forgotten City

Valheim

Найкраща постановка

Deathloop

Psychonauts 2

It Takes Two

Returnal

Ratchet & Clank: Rift Apart

Найкраща розповідь

Deathloop

It Takes Two

Life Is Strange: True Colors

Marvel's Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Найкраще візуальне оформлення

The Artful Escape

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Найкращий саундтрек або музика

Cyberpunk 2077

Deathloop

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Marvel's Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

Найкращий аудіодизайн

Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Найкраща акторська гра

Еріка Морі – Алекс Чень з гри Life Is Strange: True Colors

Джанкарло Еспозіто – Антон Кастільйо з гри Far Cry 6

Джейсон Келлі – Кольт Ван з гри Deathloop

Меггі Робертсон – Леді Дімітреску з гри Resident Evil Village

Озіома Ака – Джуліанна Блейк з гри Deathloop

Найкраща соціально значуща гра

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Life Is Strange: True Colors

Chicory

No Longer Home

Найкраща гра-сервіс

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV

Genshin Impact

Fortnite

Найкраща незалежна відеогра

12 Minutes

Death's Door

Loop Hero

Inscryption

Kena: Bridge of Spirits

Найкраща мобільна гра

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends

MARVEL Future Revolution

Pokemon Unite

Найкраща підтримка спільноти

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man's Sky

Найкраща гра для AR чи VR

Hitman 3

I Expect You to Die 2

Lone Echo 2

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Нагорода за інновації у галузі доступності для людей з обмеженими можливостями

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel's Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Vale: Shadow of the Crown

Найкращий стрімер чи автор контенту

Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

Grefg

Найкраща кіберспортивна гра

Call of Duty

CS:GO

Dota 2

League of Legends

Valorant

Найкращий кіберспортсмен

Collapse

S1mple

Showmaker

Tenz

Simp

Найкращий кіберспортивний тренер

B1ad3

Crowder

Engh

Kkoma

Silent

Найкращий кіберспортивний турнір

The International 2021

Legue of Legends World Championship 2021

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

Найкраща кіберспортивна команда

Atlanta Faze (Call of Duty)

DWG KIA (League of Legends)

NAVI (CS:GO)

Team Spirit (Dota 2)

Sentinels (Valorant)

Претенденти на перемогу в номінації "Найкраща гра року" / Фото з твітера The Game Awards