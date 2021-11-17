Deathloop, Леді Дімітреску та NAVI: оголошено номінантів премії The Game Awards 2021

17 листопада 2021 , 19:19
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The Game Awards

Джефф Кілі оголосив номінантів щорічної премії The Game Awards. А тому всі охочі вже зараз можуть проголосувати за своїх фаворитів на офіційному сайті.

Напевно, майже всі геймери знають, що 9 грудня пройде шоу з назвою The Game Awards 2021. Уже відомо, що цьогоріч воно пройде вживу, а також має бути дуже масштабним. Джефф Кілі вже відзначив, що в межах цього шоу представлять 40 – 50 відеоігор та анонсують до 80 нових проєктів.

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Щоправда, сьогодні йтиметься не про інтригуючі анонси чи презентації, а про номінантів премії The Game Awards 2021. Річ у тім, що вчора ввечері організатор цього шоу Джефф Кілі назвав номінантів у всіх категоріях. А одразу ж після цього на офіційному сайті The Game Awards розпочалося відповідне голосування. Варто відзначити, що проголосувати за своїх фаворитів можуть всі охочі.

Впевненим лідером за кількістю номінацій є відеогра Deathloop, яка може забрати цьогоріч одразу 9 нагород. На друге місце заскочила Ratchet & Clank: Rift Apart – 6 номінацій, а от на третій позиції знаходиться одразу дві гри, які можуть отримати по 5 нагород – Psychonauts 2 та It Takes Two. Також варто відзначити такі відеогри: Resident Evil Village (4 номінації), Marvel's Guardians of the Galaxy (4 номінації) та Returnal (3 номінації).

Можна ще додати, що серед номінантів є українська кіберспортивна організація Natus Vincere та одразу два її представники: Олександр "s1mple" Костилєв та Андрій "B1ad3" Городенський. 

Гра року

  • Deathloop
  • It Takes Two
  • Metroid Dread
  • Psychonauts 2
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Resident Evil Village

Найочікуваніша відеогра

  • Elden Ring
  • God of War: Ragnarok
  • Horizon Forbidden West
  • Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  • Starfield

Найкращий екшен

  • Back 4 Blood
  • Chivalry 2
  • Deathloop
  • Far Cry 6
  • Returnal

Найкраща пригодницька гра

  • Marvel's Guardians of the Galaxy
  • Metroid Dread
  • Psychonauts 2
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Resident Evil Village

Найкраща рольова гра

  • Cyberpunk 2077
  • Monster Hunter Rise
  • Scarlet Nexus
  • Shin Megami Tensei V
  • Tales of Arise

Найкращий файтинг

  • Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
  • Guilty Gear Strive
  • Melty Blood: Type Lumina
  • Nickelodeon All-Star Brawl
  • Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Найкраща сімейна гра

  • It Takes Two
  • Mario Party Superstars
  • New Pokemon Snap
  • Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  • WarioWare: Get it Together!

Найкраща стратегія або симулятор

  • Age of Empires IV
  • Evil Genius 2: World Domination
  • Humankind
  • Inscryption
  • Microsoft Flight Simulator

Найкраща спортивна гра або перегони

  • F1 2021
  • FIFA 22
  • Hot Wheels Unleashed
  • Forza Horizon 5
  • Riders Republic

Найкращий мультиплеєр

  • Back 4 Blood
  • It Takes Two
  • Knockout City
  • Monster Hunter Rise
  • New World
  • Valheim

Найкраща дебютна інді-гра

  • Kena: Bridge of Spirits
  • Sable
  • The Artful Escape
  • The Forgotten City
  • Valheim

Найкраща постановка

  • Deathloop
  • Psychonauts 2
  • It Takes Two
  • Returnal
  • Ratchet & Clank: Rift Apart

Найкраща розповідь

  • Deathloop
  • It Takes Two
  • Life Is Strange: True Colors
  • Marvel's Guardians of the Galaxy
  • Psychonauts 2

Найкраще візуальне оформлення

  • The Artful Escape
  • Deathloop
  • Kena: Bridge of Spirits
  • Psychonauts 2
  • Ratchet & Clank: Rift Apart

Найкращий саундтрек або музика

  • Cyberpunk 2077
  • Deathloop
  • NieR Replicant ver.1.22474487139…
  • Marvel's Guardians of the Galaxy
  • The Artful Escape

Найкращий аудіодизайн

  • Deathloop
  • Forza Horizon 5
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Resident Evil Village
  • Returnal

Найкраща акторська гра

  • Еріка Морі – Алекс Чень з гри Life Is Strange: True Colors
  • Джанкарло Еспозіто – Антон Кастільйо з гри Far Cry 6
  • Джейсон Келлі – Кольт Ван з гри Deathloop
  • Меггі Робертсон – Леді Дімітреску з гри Resident Evil Village
  • Озіома Ака – Джуліанна Блейк з гри Deathloop

Найкраща соціально значуща гра

  • Before Your Eyes
  • Boyfriend Dungeon
  • Life Is Strange: True Colors
  • Chicory
  • No Longer Home

Найкраща гра-сервіс

  • Apex Legends
  • Call of Duty: Warzone
  • Final Fantasy XIV
  • Genshin Impact
  • Fortnite

Найкраща незалежна відеогра

  • 12 Minutes
  • Death's Door
  • Loop Hero
  • Inscryption
  • Kena: Bridge of Spirits

Найкраща мобільна гра

  • Fantasian
  • Genshin Impact
  • League of Legends
  • MARVEL Future Revolution
  • Pokemon Unite

Найкраща підтримка спільноти

  • Apex Legends
  • Destiny 2
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • No Man's Sky

Найкраща гра для AR чи VR

  • Hitman 3
  • I Expect You to Die 2
  • Lone Echo 2
  • Resident Evil 4
  • Sniper Elite VR

Нагорода за інновації у галузі доступності для людей з обмеженими можливостями

  • Far Cry 6
  • Forza Horizon 5
  • Marvel's Guardians of the Galaxy
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • The Vale: Shadow of the Crown

Найкращий стрімер чи автор контенту

  • Dream
  • Fuslie
  • Gaules
  • Ibai
  • Grefg

Найкраща кіберспортивна гра

  • Call of Duty
  • CS:GO
  • Dota 2
  • League of Legends
  • Valorant

Найкращий кіберспортсмен

  • Collapse
  • S1mple
  • Showmaker
  • Tenz
  • Simp

Найкращий кіберспортивний тренер

  • B1ad3
  • Crowder
  • Engh
  • Kkoma
  • Silent

Найкращий кіберспортивний турнір

  • The International 2021
  • Legue of Legends World Championship 2021
  • Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters
  • PGL Major Stockholm 2021
  • PUBG Mobile Global Championship 2020

Найкраща кіберспортивна команда

  • Atlanta Faze (Call of Duty)
  • DWG KIA (League of Legends)
  • NAVI (CS:GO)
  • Team Spirit (Dota 2)
  • Sentinels (Valorant)

Претенденти на перемогу в номінації "Найкраща гра року" / Фото з твітера The Game Awards

Автор: Олег Шагалієв