Чи існує секретний рівень: геймери нарешті розкрили головну таємницю Diablo 4

Через 3 роки з моменту релізу Diablo 4, запеклі шанувальники гри таки розкрили її головну загадку. Чи існує секретний рівень з коровами – читайте у матеріалі.

Серія Diablo має напрочуд довгу історію та деякі сталі традиції, які тішать геймерів з частини в частину, інформує 24 Канал.

Що відомо про Diablo 4?

Після 11-річної паузи, у червні 2023 року геймери нарешті отримали нову частину легендарної серії Diablo.

"Четвірка" зробила ставку на повернення до "похмурого" стилю ранніх ігор, заінтригувавши геймерів видовищним візуалом, змістовним сюжетом та масштабним відкритим світом, зазначає WIRED.

Сюжет проєкту зав'язаний на поверненні до Sanctuary Ліліт – демонічної доньки Мефісто, яка розв'язує нову війну між силами зла та людьми.

Яким був вердикт публіки?

На релізі критики були в захваті від Diablo 4, що вийшла на ПК та консолях PlayStation та Xbox.

Її називали однією з кращи відеоігор останніх років, а рейтинг на metacritic склав 86/100.

Простіше кажучи, Diablo 4 може бути найкращою грою Blizzard за всю історію, і це справді важка ноша, якій доведеться відповідати,

– зазначив у своєму огляді для Windows Central відомий ігровий журналіст Джез Корден.

Найбільша та найтемніша Diablo на сьогоднішній день, з величезним світом для дослідження, потужними механіками та безліччю квестів,

– йдеться в огляді німецького PC Games.

Щоправда, не поділяли цього захвату геймери, які забезпечили ПК-версії гри нищівний рейтинг у 2.8/10 на тому ж таки metacritic.

Найбільше критики розробники отримали за одноманітність ігрового процесу, поганий баланс і засилля "грінду" та монетизації задля купівлі косметичних предметів.

Щоправда, це не надто завадило продажам гри. Та й Blizzard поступово відвоювали любов геймерів, випускаючи оновлення та доповнення, що виправляли проблеми проєкту.

Тимпаче, "душа" Diablo все ще залишилася тією ж чорною та кривавою, а фанати отримали нову загадку: чи існує у Diablo 4 секретний рівень з коровами.

Як виник секретний рівень?

Річ у тому, що в Diablo 2 існував рівень під назвою "ферма Му-Му", куди можна було потрапити за певних умов, після завершення основної гри та вдосталь "прокачатися", винищуючи стада рогатої худоби заради досвіду, інформує maxroll.gg.

Diablo 3 своєю чергою мало схожу локацію з поні, тож після релізу "четвірки" фанати кинулися на пошуки секретного рівня у новинці.

За кілька місяців невдач генеральний менеджер гри Род Фергюссон заявив на ютуб-подкасті Kinda Funny Xcast, що в Diablo 4 немає секретного рівня з коровами.

Чи спинило це спроби геймерів? Питання риторичне.

Блогер знайшов рівень з коровами у Diablo 4?

Аж ось, майже через 3 роки з моменту виходу, фанати гри нарешті можуть видихнути з полегшенням. Рівень з коровами все ж існує.

Знахідкою поділився блогер LoatheBurger, який на своєму YouTube виклав детальний гайд щодо того як дістатися секретної локації.

Перемога над тутешнім босом – The Cow King, забезпечує гравця низкою тематичних предметів, як от "Короною Короля Корів", що має унікальні характеристики, інформує Dexerto.

Що з грою зараз?

У 2026 Diablo 4 отримало друге велике DLC під назвою Lord of Hatred, яке загалом сподобалося як геймерам, так і критикам.

Гра продовжує отримувати оновлення і Blizzard не оголошували про плани спинити її підтримку найближчим часом.

До 19 травня у Steam діє знижка на Diablo 4, тож гра обійдеться вам у 1017 гривень (-40%).