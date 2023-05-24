Розробники показали кінематографічний сюжетний трейлер Diablo 4: захопливе відео

До довгоочікуваного релізу гри Diablo 4 залишається вже менше як 2 тижні. Та для шанувальників цей час видається вічністю, особливо коли розробники з Blizzard Entertainment продовжують підігрівати інтерес до гри.

Цього разу творці опублікували кінематографічний трейлер гри, присвячений її сюжету. У нього потрапили кадри з прибуттям демона Ліліт у місто Невеск.

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Сюжетний трейлер Diablo 4

Частина кадрів з нового трейлера вже демонструвалися в попередніх відео. Та є й багато нового, чим розробники намагаються зацікавити шанувальників. Зокрема ті ж кадри з Ліліт.

Діти мої, володар пекла йде поглинути наш світ. Я не прийшла, щоб врятувати, але, щоб розширити ваші можливості. Я дам вам свободу та навіть більше,

– заявила демонеса після свого прибуття.

До слова, реліз гри Diablo 4 відбудеться вже 6 червня. Тож шанувальникам залишилося чекати менш як 2 тижні.

Сюжетний трейлер гри Diablo 4: дивіться відео

У другій частині ролика демонструється битва між людьми й демонами, яка вже показували в минулих трейлерах. Та поряд з нею миготять нові сцени. Одна з них показує, як Ліліт притиснула до стіни невідомого лицаря, друга – персонажа на ім'я Донан, що бореться з демоном верхи на цербері, а третя – протистояння Інаріуса з могутнім монстром.