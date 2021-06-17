Боти в матчах та розміри мап: DICE поділилася новою інформацією про Battlefield 2042

Студія DICE продовжує знайомити геймерів з відеогрою Battlefield 2042. Цього разу розробники розповіли про різноманітні нововведення, а також про систему бойових перепусток.

Тиждень тому студія DICE анонсувала нову частину у дуже популярній серії Battlefield. А вже у межах E3 2021 геймерам показали перший геймплей. Найцікавіше, що на цьому розробники не стали зупинятися.

Представники студії DICE провели пряму трансляцію на платформі Twitch. Одразу варто зазначити, що нових геймплейних кадрів автори не показали, хоча розповіли чимало цікавої інформації. Наприклад, у відеогрі з'являться боти, які заповнюватимуть змагальні матчі, якщо там не вистачатиме гравців. Вони відзначили, що працювали над цим елементом тривалий час.

Особливо розробники відзначили розміри мап у Battlefield 2042. Автори розповіли, що у грі будуть найбільші в історії серії карти, а також наочно продемонстрували це. Цікаво, що на кожній мапі будуть різноманітні інтерактивні елементи, які істотно впливатимуть на геймплей. Наприклад, на карті Kaleidoscope можна буде опустити міст, щоб зупинити наступ ворожої техніки.

Різниця у розмірах мап / Фото твітер Battlefield News

Нові спеціалісти будуть відрізнятися лише набором унікальних вмінь. Тобто спеціалізація не обмежуватиме геймерів у виборі озброєння, а грати можна буде з будь-якою зброєю. Також авторам дуже подобається нове меню ("Plus") кастомізації зброї під час матчів. Вони думають, що така функція допоможе геймерам швидше реагувати на різноманітні зміни у грі.

Також розробники додали, що новий режим з назвою "Hazard Zone" це не королівська битва. З цікавого ще можна відзначити, що нові мапи, транспорт та спорядження будуть доступні всім власникам гри безплатно, а до складу бойових перепусток входитимуть лише косметичні предмети.

Наступна демонстрація Battlefield 2042 має відбутися у межах конференції EA Play Live, яка запланована на 22 липня. Наостанок варто додати, що реліз гри відбудеться 22 жовтня на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.

Геймплейний трейлер відеогри Battlefield 2042 – відео