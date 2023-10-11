Disney планують стати гігантом індустрії відеоігор та придбати величезну компанію

Джерела в Disney стверджують, що заступники генерального директора Боба Айгера підштовхують його розглянути придбання однієї з найбільших компаній в індустрії відеоігор. Детальніше – у матеріалі.

Ще не завершилася рекордна угода між Microsoft та Activision Blizzard, а ще одна гігантська корпорація може сколихнути індустрію відеоігор не менш гучним придбанням.

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Нова публікація Bloomberg розповідає про поточний стан Disney та поміж іншого містить інформацію про те, що керівники вищої ланки хочуть аби CEO компанії дослідив можливість її перетворення з ігрового ліцензіата на повноцінного гравця індустрії з великими можливостями розробки власних проєктів.

Боб Айгер, який зараз відбуває свій другий термін на посаді генерального директора Disney, керував придбанням Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm і 21st Century Fox під час свого першого періоду правління.

Також він дав добро на зміцнення зв'язків з Electronic Arts, які окрім роботи над різними іграми по всесвіту Star Wars, включаючи доволі успішну серію Star Wars Jedi від Respawn, торік уклали угоду щодо створення "декількох нових ігор" на основі інтелектуальної власності Marvel, включаючи проєкти Iron Man та Black Panther.

І ось, з'явилися чутки, що на фоні поглинення Activision Blizzard гігантами з Microsoft, боси EA також замислилися про злиття з якоюсь могутньою корпорацією.

Зокрема, сайт Puck.news стверджує, що EA уже провела попередні переговори з Disney, Apple, Amazon і Comcast-NBCUniversal аби розглянути таку можливість.

Отож, якщо Боб Айгер проявить ініціативу або ж його дотиснуть колеги, в руках у Disney може опинитися напрочуд іменитий видавець з купою власних студій-розробників та портфоліо з вельми відомих проєктів.