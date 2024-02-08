Розробники Fortnite та Disney оголосили про угоду на 1,5 мільярда доларів – дивовижне відео

Корпорація Disney вирішила інвестувати 1,5 мільярда доларів у компанію Epic Games – розробників королівської битви Fortnite та ігрового рушія Unreal Engine.

The Walt Disney Company витратила космічну суму коштів на угоду з Epic Games, шокувавши геймерів.

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Epic Games та Disney оголосили про старт співпраці над "абсолютно новим всесвітом ігор і розваг, який ще більше розширить охоплення улюблених історій і досвіду Disney".

Простіше кажучи, була підписана багаторічна угода, в рамках якої останні інвестують в розробників 1,5 мільярда доларів.

Про це компанії повідомили у видовищному відео, яке обіцяє геймерам новий віртуальний всесвіт з "іграми світового класу", призначеними для взаємодії з Fortnite.

Анонс від Disney та Epic – дивитися відео

Новий всесвіт запропонує споживачам безліч можливостей грати, дивитися, робити покупки та взаємодіяти з вмістом, персонажами та історіями з Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar тощо,

– йдеться у пресрелізі.

Щобільше, гравці можуть очікувати, що новий функціонал дозволить їм створювати власні історії та досвід "виразно діснеївським способом".

Конкретніших подробиць наразі немає, однак найбільш очевидним припущенням є те, що Fortnite стане таким собі метавсесвітом на кшталт Roblox, але для різних відеоігор за мотивами проєктів Disney, пов'язаних між собою.

Так чи інакше, амбітне бачення майбутнього індустрії від Disney та Epic Games вражає та змушує з нетерпінням очікувати подальших новин.