Дивна зброя, небезпечні улюбленці та система кастомізації: Ubisoft показала геймплей Far Cry 6

Представники Ubisoft провели трансляцію, яка була присвячена відеогрі Far Cry 6. Розробники вперше показали повноцінний геймплей, а також розповіли чимало нового про свій проєкт.

Реліз відеогри Far Cry 6 відбудеться вже найближчим часом, а тому представники компанії Ubisoft продовжують готувати свою аудиторію до цієї події. Учора вони зняли ембарго на публікацію геймплейних відео, а також самі провели презентацію на своєму ютуб-каналі.

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Варто розпочати з того, що у межах цієї події розробники вперше показали повноцінний ігровий процес Far Cry 6. Тривала ця трансляція понад годину, а грали вони на консолі нового покоління Xbox Series X. Спершу розробники показали місцеві локації та класичний для серії Far Cry елемент – захоплення аванпосту. Автори вирішили зробити все у відкриту, а тому можна побачити різноманітну зброю в дії. Далі геймерам показали фрагмент місії, у якій головна героїня має звільнити полонених, а потім підірвати величезне транспортне судно.

Також розробники продемонстрували, який вигляд матиме система кастомізації зброї та зовнішності протагоніста. Варто відзначити, що варіантів для цього дійсно чимало. Не забули вони показати й різноманітну химерну зброю, а також небезпечних улюбленців (можна кастомізувати), які з'являться у грі. З цікавого ще варто відзначити, що наприкінці цієї трансляції можна побачити, який вигляд матиме "стелс" у новій грі.

Наостанок можна ще додати, що реліз гри Far Cry 6 відбудеться вже 7 жовтня на PC (Epic Games Store та Ubisoft Store), PlayStation та Xbox. Передзамовити відеогру можна вже зараз, а всього існує три видання: Standard (60 доларів), Gold (100 доларів) та Ultimate (108 доларів).

Геймплей Far Cry 6: відео