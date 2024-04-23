Актор з GTA 5 вперше розкрив деталі скасованого доповнення для гри

Виконавець однієї з головних ролей у GTA 5 – актор Стівен Огг вперше розповів деталі про сюжетне DLC, зосереджене на його персонажі Треворі, яке Rockstar вирішили скасувати.

Круте доповнення Episodes from Liberty City для GTA 4 зумовило те, що геймери чекали, що й GTA 5 отримає подібну підтримку після релізу. Попри це в Rockstar Games натомість зосередили зусилля на своїй багаторічній годувальниці – GTA Online.

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Як виявилося, саме успіх мультиплеєрного компонента GTA 5 змусив розробників відмовитися від планів на однокористувацькі доповнення, хоча деякі з них уже навіть були в роботі.

Інформація про це з'являлася у мережі й раніше, однак нещодавно виконавець ролі одного з головних героїв гри – безумця Тревора, розповів яким мав бути сюжет DLC, зосередженого якраз на цьому персонажі.

Під час подкасту Streamily актор Стівен Огг розповів, що брав участь у фільмуванні матеріалу, який показав би відомого шибайголову в дещо іншому світлі.

У нас було таке круте л**но… Я забув, чи було це DLC, я не пам'ятаю, але Тревор мав працювати під прикриттям. Він працював би на федералів. Ми знімали дещо з цього, Тревор був типу Джеймс Бонд, – розповів актор.

Повний випуск подкасту – дивитися відео

За словами Стівена, Тревор залишився б тим самим безумцем, але зі шкіри ліз би аби здаватися нормальним, щоб за будь-яку ціну виконати роботу.

Однак, у момент, коли стало ясно, що GTA Online є центром уваги геймерів, Rockstar Games зупинили роботу над доповненням і так її й не відновили.