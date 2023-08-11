У Росії творця Metro 2033 засудили за висловлювання проти війни

У Росії на 8 років засудили письменника Дмитра Глуховерського. Усе через те, що він виступав проти вторгнення в Україну та критикував Владіміра Путіна.

Дмитро Глуховерський є автором романів "Метро 2033", "Метро 2034" та "Метро 2035". Вони лягли в основу популярної гри Metro 2033 від української студії 4A Games.

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У Росії засудили Глуховерського

Справа проти Дмитра Глуховерського стосується "дискредитації збройних сил Росії". Статтю щодо цього внесли в кримінальний кодекс держави-агресорки одразу після початку повномасштабного вторгнення.

Письменник справедливо звинувачував російських військових у бомбардуванні житлових будинків, шкіл і лікарень, а також масових убивствах і зґвалтуваннях неповнолітніх. Глуховерський давно не живе в Росії, але перебуває в розшуку МВС з літа 2022 року за свої слова:

Розв'язана Путіним війна з кожним днем стає все страшнішою та нелюдянішою, а приводи, під якими вона почалася, виглядають все більш нікчемними й неправими.

У жовтні 2022 року його також визнали "іноземним агентом", а тепер його заочно засудили. Згідно з рішенням російського суду, за висловлювання проти війни та Путіна Дмитро Глуховерський мав би провести 8 років за ґратами.