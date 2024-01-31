Дослідниця зробила легендарний Doom доступним для гри на кишкових бактеріях: неможливе відео

Американська дослідниця вирішила довести, що легендарний Doom зможе працювати буквально на будь-чому. Для цього вона зробила культову гру доступною для проходження на кишкових бактеріях.

Doom давно відомий серед моддерів як одна з найпростіших ігор для запуску. Вона давно стало мемом через те, що її можна запустити буквально на будь-чому – термостаті, тесті на вагітність, банкоматі й навіть стандартному блокноті Windows.

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Doom запустили на кишкових бактеріях

Щоб справді підтвердити теорію, що гра може працювати на будь-чому, студентка біоінженерії Массачусетського технологічного інституту Лорен Рамлан зробила Doom придатною для гри на кишкових бактеріях. Та насправді все не так просто.

Якщо бути конкретним, Рамлан не буквально обробляє Doom за допомогою самих кишкових бактерій. Радше дослідниця створила дисплей, використовуючи бактерії кишкової палички для гри в Doom.

В однобітовому монохроматичному дисплеї розміром 32 на 48 використовуються бактерії, наповнені флуоресцентним білком. При цьому кожна з них діє як окремий піксель. Саме завдяки цьому дисплею з дуже низькою роздільною здатністю ви можете відтворити ігровий процес Doom за допомогою клітин.

Doom на кишкових бактеріях: дивіться відео

Втім, Лорен Рамлан зауважила, що для належного освітлення клітин потрібно дуже багато часу. Клітинам знадобилося 70 хвилин, щоб освітлити зображення, а потім ще 8 годин і 20 хвилин, щоб померкнути, щоб його можна було скинути для наступного кадру. Це означає, що бактеріальний дисплей завантажує кожен кадр приблизно вісім з половиною годин.

Згідно з підрахунками науковиці, вам знадобиться 600 повних років, щоб пройти повне проходження Doom на клітинах кишкових бактерій. Та технічно це цілком можливо.