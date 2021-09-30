Дослідження назвало найбільш ненависний відеоігровий бренд у світі: мапа результатів по країнах

Аналітики порталу Rave Reviews вирішили з'ясувати який саме відеоігровий бренд геймери з усього світу ненавидять найбільше. Результати – у матеріалі.

Часто в мережі ми бачимо скарги геймерів на конкретних видавців чи розробників, які, так чи інакше, розчаровують їх очікування чи просто чимось нервують. Однак дотепер ми могли лише здогадуватися яка ж з великих відеоігрових компаній, може "похвалитися" найбільшою кількістю негативного ставлення.

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Крапки над "і" розставила команда аналітиків порталу Rave Reviews. В рамках дослідження працівники сайту обрали провідні компанії відеоігрової галузі, виходячи з того, як часто люди шукали інформацію про них в Google. Потім вони використали сайт SentiStrength для аналізу емоційного забарвлення постів у твітері, а згодом розрахували відсоткове співвідношення негативних дописів про компанії для різних країн світу.

SentiStrength – сервіс, що дозволяє за допомогою штучного інтелекту, який навчається на мільйонах фрагментів тексту, визначити, чи є повідомлення позитивним, негативним чи нейтральним.

Безперечним лідером за кількістю ненависті з боку гравців виявилася французька компанія Ubisoft. За отриманими даними, автори серії Assassin's Creed домінують в царині неприязні геймерів у 23 країнах з досліджених. Особливо багато негативу компанія викликає в Європі, а найбільше в Австрії, де показник ненависті досяг 93,33%.

Мапа ненависті до відеоігрових компаній / зображення Rave Reviews

Друге місце на ешафоті зайняла японська корпорація Capcom. "Батьки" таких популярних проєктів як Resident Evil та Street Fighter, викликають ненависть у більшості гравців одразу з дев'яти країн. Не догодили японці навіть пуерториканцям. Найбільшу ж неприязнь компанія викликає у Малайзії – 73,17%.

Трійку "призерів" замкнула Game Freak – студія, що в основному відповідає за ігри франшизи Pokemon. Її повністю розгромили жителі таких країн як Канада, США, Великобританія та Австралія. Цікаво, що зазвичай приязні канадці, 100% негативної думки про цих розробників.

Хоча Ubisoft й стали лідерами у цьому дослідженні, його результат важко вважати достатньо об'єктивним через дивну методологію та відсутність маси країн, серед яких опинилася й Україна. Однак, воно все ж деякою мірою дає нам уявлення про те, які настрої панують серед геймерів із різних куточків світу.