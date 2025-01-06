Перші результати кваліфікацій на DreamLeague Season 25: які команди проходять на турнір

Завершився перший етап відкритих кваліфікацій DreamLeague Season 25. Тепер ми знаємо всіх учасників закритих відборів для Китаю, Південно-Східної Азії, Східної та Західної Європи, регіону MESWA, а також Південної та Північної Америки.

Хто гратиме

Зазначимо, що українських команд у цьому списку не буде. Немає ні NAVI, ні Passion UA, ні Palianytsia, ні B8, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Східна Європа: Virtus.pro і 9Pandas.

Західна Європа: Team Türkiye.

Китай: ToLight TEAM і Tidebound.

Південно-Східна Азія: Kukuys і Team Essence.

MESWA (Middle East & South-Western Asia): Winter Bear, Advance Esports, Kodiak Bear і Wolf Warriors.

Північна Америка: Meant 2 Be, TiltedBoys та IRON CLAN.

Південна Америка: FUSION, Perro Negro, Hokori.

Перший відкритий відбір на DreamLeague 25 сезону проходив з 3 по 4 січня, а для Південної та Північної Америки він тривав до 5 січня.

Другий етап відкритих відборів розпочався 5 січня й триватиме до 7 січня, тож другу порцію команд, серед яких можуть з'явитися українські, ми отримаємо трохи згодом.

25-й сезон DreamLeague пройде в онлайн-форматі з 16 лютого по 2 березня 2025 року. У турнірі візьмуть участь 16 команд. Призовий фонд події – 1 мільйон доларів. Перші 4 команди отримали окремі запрошення – Team Falcons, Team Liquid, PARIVISION та BetBoom Team. Спочатку до цього списку мала увійти Team Spirit, але Team Liquid вдалося перемогти BetBoom Team у плей-офф ESL One Bangkok 2024, і таким чином Liquid обійшли Spirit у рейтингу.