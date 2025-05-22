У другому травневому поповненні Xbox Game Pass з'являється українська гра

У черговому оновленні Xbox Game Pass з’являється відразу кілька гучних ігор, серед яких – довгоочікувані релізи першого дня, популярні продовження, а також популярний український проєкт.

Чого чекати в Xbox Game Pass у травні

Microsoft оголосила список ігор другої травневої хвилі поповнення бібліотеки Xbox Game Pass 2025 року. Вони відкриватимуться протягом кількох днів, починаючи з 21 травня, пише 24 Канал.

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Друга хвиля стартує з Monster Train 2, що одразу потрапляє до бібліотек Game Pass Ultimate та PC Game Pass. Гру можна буде зіграти на хмарних сервісах, ПК і Xbox Series X/S.

22 травня передплатники стандартного Game Pass Standard на Xbox Series X/S отримають доступ до трьох новинок – Creatures of Ava, Senua's Saga: Hellblade II та української S.T.A.L.K.E.R. 2 від GSC Game World.

Також 22 травня в сервісі з’явиться Tales of Kenzera: Zau – вона буде доступна для гравців на хмарі, ПК та Xbox Series X/S через Game Pass Ultimate та PC Game Pass.

Після невеликої перерви до Game Pass приєднається Tom Clancy's The Division 2. Гра буде доступна з 27 травня через усі варіанти підписки – для хмари, консолей і ПК.

28 травня з’явиться ще один проєкт – "To a T", який стане доступним користувачам Game Pass Ultimate та PC Game Pass.

Наступного дня, 29 травня, у сервіс додадуть Metaphor ReFantazio, що вийде на хмарі, ПК та Xbox Series X/S. Того ж дня відбудеться ще один реліз першого дня – Spray Paint Simulator, який буде доступним для тих самих платформ і підписок.

Деякі ігри з другої травневої хвилі вийдуть уже в червні. Зокрема, 3 червня до Game Pass приєднаються Crypt Custodian і Symphonia – обидві гри будуть доступні на хмарі, консолях і ПК через усі основні типи підписок.



Ігри другої травневої хвилі в Xbox Game Pass / Фото Microsoft

Як завжди, з оновленням сервісу деякі проєкти покинуть бібліотеку. Після 31 травня Game Pass втратить Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 та Slayer X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.

Також стало відомо, що Siege X отримає спеціальні внутрішньоігрові бонуси для користувачів Game Pass Ultimate.