Духовний наступник Spore: вийшов новий трейлер симулятора еволюції Adapt

У мережі з'явилася нова інформація про симулятор еволюції Adapt. Її розробник представив повноцінний трейлер, у якому показав процес створення незвичайних істот.

Напевно, майже всі геймери знайомі з відеогрою Spore, яка вийшла ще у 2008 році. Цей проєкт дуже сподобався шанувальникам ігор, щоправда, прямого продовження він так й не отримав. А тому в мережі час від часу з'являються проєкти, які одразу ж іменуються його духовними наступниками.

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Цього разу таке звання отримала відеогра Adapt, яку наодинці розробляє геймдизайнер Поль Ерве. Варто відзначити, що останній вирішив зосередитися лише на перших етапах розвитку, а тому в його грі не можна буде створити своє плем'я чи підкорити космос. Тобто цей проєкт має зацікавити тих геймерів, яким подобалося займатися "виліплюванням" свого створіння.

Трейлер відеогри Adapt: відео

Щоправда, в грі Adapt треба займатися не лише збиранням балів еволюції та модифікуванням свого виду. Річ у тім, що паралельно потрібно ще й виживати в дуже суворому світі, який наповнений схожими створіннями, що розвиваються одночасно з істотами користувачів. Загалом гравцям треба буде займатися добуванням їжі, пошуком місця проживання, розмноженням, битвами за територію та пристосовуванням до змін пір року.

Автор розповів, що в Adapt буде динамічний цикл дня та ночі, а рослинність змінюватиметься залежно від сезону. Наприклад, час від часу вона даватиме плоди, а її листя опадатимуть. Цікаво, що деякі істоти будуть використовувати її як дім. Також розробник додав, що в грі буде продуманий штучний інтелект та чимало варіантів для модифікування свого виду.

Наостанок варто відзначити, що реліз Adapt відбудеться вже найближчим часом, щоправда, лише в дочасному доступі Steam. Інформація про вихід на інших платформах поки не з'являлася. Також додамо, що у фірмовому сервісі Valve вже можна завантажити безплатну демонстраційну версію цього проєкту.

Відеогра Adapt / Фото з крамниці Steam