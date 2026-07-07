Як нарешті почати грати в куплене: інді-розробник створив Tinder для ігор у Steam

Багато геймерів роками накопичують сотні цифрових копій ігор у бібліотеках Steam, так ніколи їх і не відкриваючи. Аби вирішити це питання, ентузіаст створив аналог Tinder для вибору гри.

Почуття провини за витрачені кошти та величезний список незіграних проєктів це звичний стан справ для геймерів. Нарешті ця проблема отримала незвичне рішення у форматі аналога популярного застосунку для знайомств, інформує Dexerto.

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Як розправитися з "цифровими боргами"?

Відбувся розпродаж, ви накупили купу ігор, але так і не пройшли жодну з них, а тепер не знаєте з якої почати? Вітаю, ви зіштовхнулися з проблемою "беклогу". Це знайомо дуже багатьом фанатам віртуальних розваг.

Інді-розробник під псевдонімом tolgatr0n вирішив вирішити це прикре становище доволі незвичним методом, створивши безкоштовний веб-застосунок Dustpile.

Цей ресурс працює за принципом популярного сервісу для знайомств Tinder, пропонуючи користувачам "свайпати" ігри зі своєї власної бібліотеки, щоб нарешті визначитися, яку пройти наступною.

Середньостатистична бібліотека Steam більше нагадує кладовище, ніж колекцію,

– жартує журналістка Dexerto Канде Мальдонадо.

Користуватися Dustpile максимально просто. Він не потребує створення облікового запису чи ваших паролів від Steam. Все що потрібно – вставити посилання на свій профіль у спеціальне поле на сайті. Єдина умова – він має бути відкритим для публічного перегляду, щоб сервіс міг просканувати список ігор.

Після цього Dustpile перетворює всі незіграні ігри на "картки". Кожна з них містить вичерпну інформацію про гру: обкладинку, жанрові теги, ціну, оцінки від агрегатора Metacritic, орієнтовний час проходження з HowLongToBeat, уривки з відгуків та скриншоти з трейлерів. Це допомагає швидко прийняти рішення без необхідності переходити на сторінку магазину.

Якщо гра зацікавила – користувач свайпає праворуч, щоб залишити її на потім. Якщо ж бажання грати немає – свайп ліворуч назавжди прибирає її з активного списку для вибору.

Після завершення процесу сортування Dustpile формує короткий список "виживших" ігор, групуючи їх за жанрами.

Окрім роботи з уже наявною бібліотекою, сервіс пропонує можливість відсортувати список бажаного, який подекуди може нагадувати захаращений балкон в якому не прибирали роками. Це дозволяє гравцям провести "жорстку ревізію" проєктів, які вони планують купити, але, ймовірно, ніколи не запустять.

Якщо вам мало функцій, то tolgatr0n додав ще одну, яка є свого роду "фаталіті" для багатьох геймерів. Мова про екран статистики, який підраховує точну суму грошей, яку користувач витратив на проєкти, що досі припадають віртуальним пилом у бібліотеці.

Сервіс вже здобув неабияку популярність серед геймерів, тож поспішіть скористатися ним, поки автору не прийшла думка монетизувати своє дітище.