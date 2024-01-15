Дивний баг Starfield перетворив персонажа гравця у Джека Спарроу

Шанувальник космічної RPG Starfield від Bethesda став свідком кумедної помилки, яка перетворила його персонажа на відомого піратського капітана Джека Спарроу.

Баги в іграх Bethesda це частенько навіть не прикрість, а додаткова розвага для гравців.

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Черговим прикладом такої ситуації стала помилка на яку наткнувся користувач Reddit під ніком guiyom01.

Досліджуючи одну з сотень планет космічної RPG Starfield, геймер, вочевидь, став "жертвою" її гравітації, яка суттєво змінила стиль ходи його персонажа.

Кумедний баг змусив гордого завойовника космосу ходити точнісінько так, як це робить імпозантний пірат Джек Спарроу… Пробачте, капітан Джек Спарроу із франшизи фільмів "Пірати Карибського моря".

Цікавий баг в Starfield – дивитися відео

Хоча перезавантаження останнього сейву допомогло геймеру усунути цей ефект, він навіть залишився дещо цим розчарований.

Адже, погодьтеся, можливість наводити жах на космічних піратів та іншопланетних монстрів у такому стилі це досить цікавий спосіб розважитися в Starfield.