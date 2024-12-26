Fortnite отримає кросовер з Cyberpunk 2077, але гравцям не сподобалося, як це оголосили

Джонні Сільверхенд та "V" з Cyberpunk 2077 незабаром з'являться у Fortnite. Хоча ми поки що не знаємо, коли саме це відбудеться, навіть саме оголошення вже викликало бурю серед фанатів? Що їм не сподобалося?

У короткому тизері, розміщеному в соціальних мережах, Epic Games показала обох персонажів: стандартну модель Джонні Сільверхенда, якого Кіану Рівз зіграв у рольовій грі з відкритим світом 2020 року і жіночий варіант Ві, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення в офіційному обліковому записі гри.

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Як це буде

Кіану Рівз уже вдруге з'явиться у Fortnite. У 2019 році актор був представлений у всесвіті Fortnite у ролі Джона Віка. Це, мабуть, одна з його найвідоміших ролей сьогодні, якщо не брати до уваги Нео у франшизі "Матриця". Джонні Сільверхенд – один із центральних персонажів Cyberpunk 2077 і каталізатор подій, що розгортаються в грі.

Також у гру додадуть V, центрального персонажа гри. Оскільки жодна стать не є канонічною, Epic Games вирішила включити жіночий варіант у майбутній кросовер.

Поки що не підтверджено, що саме буде в комплекті, але ми бачили фрагменти, які демонструють зброю "Лезо богомола" з Cyberpunk 2077. В іншому витоку було показано моделі персонажів, а також леза, скіни для зброї та інше.

Що не сподобалося фанатам

Хоча фанати позитивно сприйняли сам факт колаборації, вони з якихось причин не оцінили того, що розробники вибрали саме жіночий варіант Ві. Для гравців у Cyberpunk є можливість самостійно вибрати стать персонажа, тож канону тут немає.

Однак багато хто назвав це "стиранням", маючи на увазі сучасні тенденції змінювати стать чи расу канонічних персонажів.

Інші ж почали будувати теорії, що CD Projekt Red, імовірно, асоціює Ві-чоловіка з невдалим запуском гри. Оскільки жінка V була більш помітною під час маркетингу оновлень 2.0 та доповнення Phantom Liberty, це нібито могло спонукати до такого рішення.

У відповідь на негативну реакцію старший квест-дизайнер Cyberpunk Патрік К. Міллс заявив, що вибір жіночого V для скіну Fortnite був його особистим рішенням. Джонні Сільверхенд зайняв нішу чоловічого варіанта колаборації. Дому для другого персонажа взяли саме жіночий варіант для балансу.