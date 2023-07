EA планують ремейк однієї з кращих частин Need for Speed

У мережі з'явилася інформація, яка вказує на те, що в Electronic Arts кипить робота над ремейком однієї з найкращих ігор з серії Need for Speed, реліз якого планується уже в наступному році. Деталі – у матеріалі.

Одна з найкращих ігор у франшизі Need for Speed може бути перероблена, як свідчить нова інформація, що курсує мережею, повідомляє 24 Канал.

Важливо PIN-UP Ukraine сплатила понад 1 мільярд гривень до держбюджету за пів року

Популярна серія віртуальних перегонів настільки довга, що в ній у кожного геймера, скоріше за все, є власний улюблений проєкт.

Однак чимало шанувальників сходяться в тому, що Need for Speed: Most Wanted 2005 року випуску є однією з найкращих частин.

Тим більшим був захват спільноти, коли в мережі з'явилася інформація про те, що EA на всіх парах працює над ремейком культового проєкту.

Принаймні, так у своїх публікаціях опосередковано стверджувала акторка Сімон Бейлі, яка в оригінальній грі зіграла напарницю сержанта Кроса.

Бейлі в грі / Фото EA

Need for Speed: Most Wanted вийде у 2024 році. Ставте лайки та залишайте коментарі, якщо хочете побачити, як Кросс (Дін Маккензі) та його напарник (Сімон Бейлі) полюють на найрозшукуваніших, – йшлося в тексті дописів.

А серед хештегів можна було помітити "#needforspeedmostwantedremake".

Скриншот з Інстаграму / Фото з Reddit

Щоправда, після того, як пости підхопили шанувальники франшизи та різні медіа, Бейлі видалила їх та не дала стосовно цього жодних коментарів, але, як то кажуть: скриншоти не горять.

Що ж це було? Непорозуміння та порушення договору про нерозголошення чи, можливо, сторінки акторки зламали та вирішили пожартувати подібним чином? Покаже лише час.