EA Sports неочікувано анонсували нову гру у відомій франшизі

Несподівано для всіх геймерів EA Sports підтвердила, що найближчим часом з'явиться нова гра однієї з її флагманських франшиз. Усі подробиці – у матеріалі.

EA Sports на рівні з 2K є компаніями, які у геймерському світі відповідають за якісні спортивні симулятори й невдовзі після розкриття інсайдером дати релізу наступниці серії FIFA – EA Sports FC 23, розробники шокували фанатів анонсом ще однієї відеогри, повідомляє 24 Канал.

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Серія файтингів UFC від EA Sports бере свій початок у 2014 році, через 21 рік після заснування відомої організації змішаних єдиноборств.

Відтоді ігри франшизи залишаються популярними серед геймерів, хоча й виходять не на щорічній основі, як це відбувається з іншими проєктами студії, такими як FIFA (надалі EA Sports FC) та Madden NFL.

Це зумовлено відсутністю класичних сезонів у самій UFC, тож у результаті студія може не поспішати з іграми серії, що зумовлює те, що остання з них вийшла ще в серпні 2020 року.

І от EA Sports раптово оголосили, що UFC 5 знаходиться в активній розробці, а більше новин про гру повідомлять уже в вересні.

Попри те, що дати випуску UFC 5 немає, цілком можливо, що минуле франшизи може містити підказки про те, чого можуть очікувати геймери.

Зокрема, UFC 4 було анонсовано в липні 2020 року, а вже за місяць відбувся її реліз.

Вересневий повноцінний анонс UFC 5 може означати, що і сама гра може бути на підході.