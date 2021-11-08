У EA Sports новий конкурент: керманич компанії 2K відповів на чутки про покупку ліцензії FIFA

Останні чутки зі світу спортивних симуляторів вказують на те, що багаторічні партнери з EA Sports та FIFA мають суттєві суперечки щодо поновлення ліцензії, що може призвести до появи нової футбольної гри від гігантів індустрії із 2K. Детальніше – у матеріалі.

Хоча останнім часом все більше говорять про те, що організація FIFA та Electronic Arts збираються розірвати співпрацю, це не означає, що найпопулярніша футбольна гра у світі зникне. Зовсім навпаки, подібна ситуація призведе до того, що інші компанії спробують отримати ліцензію FIFA, щоб скласти конкуренцію розробникам з EA і, схоже, що в авангарді цих намірів стоять 2K Games.

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Відеоігровий гігант EA співпрацює з найважливішою футбольною організацією задля використання їхніх брендових прав протягом майже 30 років з моменту виходу FIFA International Soccer у 1993 році. Хоча раніше здавалося немислимим, що Electronic Arts і FIFA підуть різними шляхами, схоже, що їх стосунки дали суттєву тріщину протягом останніх кількох років.

Зокрема, близько місяця тому, мережею поповзли чутки про те, що для поновлення контракту про використання ліцензій футбольна організація вимагає у розробників близько 1 мільярда доларів кожні чотири роки.

Подібні фінансові апетити розізлили EA настільки, що ті нібито вирішили відмовитися від контракту та планують перейменувати відому франшизу, що не злякало футбольних функціонерів, які своєю чергою заявили, що прагнуть "розширити горизонти федерації у відеоіграх та кіберспорті".

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Природно, що інші гравці ринку відеоігор пильно стежать за ситуацією навколо такого ласого бренду, а інвестори з 2K Sports, схоже, серйозно зацікавлені у заповненні порожнечі, яка залишиться, якщо дві сторони направду не зійдуться у переговорах.

2К відомі розробкою та випуском низки успішних спортивних симуляторів. Серед них серії симуляторів: баскетболу – NBA 2K, хокею – NHL 2K, бейсболу – MLB 2K та реслінгу – WWE 2K.

Чутки про це лише посилилися після слів виконавчого директора корпорації Штрауса Зельника. Обговорюючи з журналістами придбання студії Nordeus та їх франшизи футбольних менеджерів Top Eleven, Штраус заінтригував відповіддю на питання про інтерес до ліцензії FIFA та майбутнє компанії у цьому виді спорту.

Це великий крок вперед для нас… Ми ще не були в цьому виді спорту. І хм... Я думаю, що на сьогодні я закінчу на цьому, – відповів директор 2К у коментарі журналістам VGS.

Штраус Зельник – голова 2К / зображення eurogamer.it

Отож попри те, що функціонер не відповів прямо на запитання, він і не виключив подібної можливості, так би мовити, залишивши двері відчиненими.

Звичайно, попри те, що багато що вказує на потенційне "розлучення" Electronic Arts і FIFA, воно все ж не є офіційним, отож усі ці розмови про інші компанії насправді можуть так і залишитися лише розмовами. Саме це може бути однією з причин чому Зельник не став детальніше розповідати про плани компанії, але все ж запалив надію шанувальників віртуального футболу на появу гідного конкурента для EA Sports.