EA Sports тимчасово забанили понад 30 тисяч гравців FIFA 22: у чому причина

Спільнотою шанувальників FIFA прокотилося невдоволення діями розробників, адже ті тимчасово заблокували понад 30 тисяч профілів. Чим завинили геймери – дізнайтеся у матеріалі.

У кожній грі є свій спосіб шахрайства. Попри те що хитрунів не люблять ні самі геймери, ні розробники, часто їм все сходить з рук, проте не цього разу, адже EA Sports показали, що з ними ліпше не жартувати.

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Буквально декілька днів тому геймери знайшли глітч, що дозволяв виходити з по суті програних поєдинків режиму FUT Champions без жодних наслідків чи зарахування поразки. Відео в якому було описано як ним користуватися швидко стало вірусним у тіктоці та набрало мільйони переглядів, а недолугі гравці стрімголов кинулись випробовувати цей метод у грі.

FUT Champions – змагальний режим у FIFA 22 Ultimate Team в якому щовихідних гравці борються за престижні нагороди у рамках 20 матчів. Чим більше перемог здобуто – тим кращі винагороди очікують геймера.

Реакція розробників була доволі швидкою і за кілька днів вони зуміли видалити з гри подібну можливість. Проте на цьому їхня боротьба проти шахрайства не скінчилася.

Річ у тому, що завдяки цьому способу велика кількість гравців завершили FUT Champions з рахунком 20: 0 та здобули найкращі винагороди з можливих. Окрім великих сум золотих монет, геймери, що шахраювали також отримали чимало хороших карток гравців. Через це віртуальний ринок гри буквально обвалився – окремі картки почали стрімко знецінюватися, що ще більше обурило чесних геймерів, які втрачали кошти через цю ситуацію.

Найкращі нагороди за FUT Champions / скриншот стріму Castro на Twitch

EA Sports вирішили покарати шахраїв та вибрали для цього неоднозначний спосіб. Замість того, щоб забрати нагороди, розробники вирішили заблокувати "розумників" на 7 днів, а за результатами слідства їх набралося чимало – понад 30 тисяч.

Таке радикальне рішення викликало масу обурення у мережі. Зрозуміло, що найбільше воно не прийшлося до смаку, якраз користувачам які власне й отримали блокування. Окрім того, що вони вважають себе абсолютно невинними їх також злякав той факт, що повідомлення у грі стверджує, що їх бан триватиме 1000 днів, а не 7 як писали розробники. Ті своєю чергою запевнили, що це просто помилка.

Інші ж кого обурив такий спосіб покарання – це пересічні геймери, які знайшли його занадто легким для подібного вчинку. Проте, якщо найближчим часом знайдуть якийсь схожий спосіб шахрайства й подібна ситуація повториться EA Sports можуть стати набагато жорстокішими.