Eidos Montreal скасувала проєкт за сотні мільйонів доларів перед релізом: що сталося з Wildlands

Канадська студія Eidos Montreal опинилася в центрі нової хвилі скорочень: разом із десятками працівників вона втратила амбітний проєкт, у який вкладали сотні мільйонів доларів і який був майже готовий до релізу.

Про це розповів інсайдер Том Гендерсон на порталі Insider Gaming.

Дивіться також Crimson Desert різко набрала популярність після великого патчу – онлайн б'є рекорди

Чому студія закрила майже завершену гру?

Ситуація навколо Eidos Montreal виглядає доволі парадоксальною. Після скорочення 124 співробітників студія також згорнула один із наймасштабніших проєктів останніх років – пригодницький AAAA-екшен з відкритим світом під назвою Wildlands.

За словами Тома Гендерсона, гра (раніше відома під кодовою назвою P11) перебувала на фінальному етапі виробництва. Вона вже пройшла ключові перевірки якості й фактично знаходилася на стадії полірування перед релізом, запланованим на 2026 рік.

Що відомо про Wildlands?

Розробка Wildlands стартувала ще у 2019 році, але весь цей час супроводжувалася труднощами. Проєкт неодноразово змінював технологічну основу – за різними даними, команда встигла перейти через чотири різні рушії. Це суттєво вплинуло на строки та бюджет, який у підсумку перевищив дев’ятизначну суму і сягнув "сотень мільйонів доларів".

Попри колосальні витрати, перспективи окупності гри оцінювалися як слабкі. Саме це й стало ключовим фактором рішення про скасування – навіть на фінальній стадії. За інформацією джерел, студія фактично опинилася в ситуації, коли подальше фінансування проєкту виглядало ще ризикованішим, ніж його закриття.

Водночас Wildlands потягнула за собою й інші втрати. Через роздутий бюджет і затяжну розробку компанія змушена була відмовитися від низки інших ідей, серед яких – нова частина серії Deus Ex, зазначає NotebookCheck.

Якою мала бути гра?

За словами Гендерсона, йому вдалося побачити геймплей гри. У центрі сюжету був юнак на ім’я Рівер, який разом з іншими підлітками протистояв злим духам. Серед механік – подорожі на фантастичних істотах, зокрема гігантських лосях, що додавало грі виразного фентезійного стилю.

Попри скасування масштабного проєкту, студія не зупиняє роботу. За чутками, вона продовжує розробку однокористувацького хорору у всесвіті Alien, реліз якого очікується не раніше 2028 року. Крім того, команда офіційно допомагає Playground Games у створенні нової частини Fable.