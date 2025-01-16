Творці фільму за всесвітом Helldivers 2 розповіли, яких акторів збираються залучити

Оскільки ми нещодавно дізналися, що Helldivers 2 отримає екранізацію, починає надходити перша інформація з цього приводу. Наприклад, усіх цікавить майбутній акторський склад проєкту. На щастя, у творців є дуже хороші новини.

Що планує компанія

Відразу ж зазначимо, що розробник гри Helldivers 2, студія Arrowhead, не матиме безпосереднього й дуже великого впливу на екранізацію свого шутера. Однак генеральний директор студії Шамс Джорджані каже, що вони очікують побачити в стрічці багато знаменитостей першої величини, або, як він сам висловився, "зі списку А", повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

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Ми всі сподіваємося на якомога більше акторів зі списку А,

– сказав Джорджані, коли його запитали про те, чи може Кріс Пратт виконати одну з ролей.

Разом із тим, він натякнув, що фільм покаже нам, як усі ці знаменитості "будуть негайно жорстоко вбиті". Тож, судячи з усього, на нас чекає вельми серйозна й місцями жорстока екранізація, а не весела прогулянка в стилі марвелівських бойовиків.

"Хоча мені особисто було б цікаво побачити відомого актора, такого як, скажімо, Джейкоб Елорді, який би хоробро приєднався до благородного хрестового походу хеллдайверів проти зла [...] поки що невідомо, хто зіграє головну роль у прийдешній екранізації", – додав Шамс Джорджані.

Судячи з усього, кастинг узагалі ще не починався. Невідомо навіть, чи є вже сценарій. Про екранізацію оголосили на початку року на виставці CES 2025, не сказавши, чи проєкт уже перебуває на етапі виробництва, чи ще не вийшов із фази просто ідеї. Sony, яка займається фільмом, поки що не оприлюднила жодних подробиць, тож фанати мають змогу уявляти Кріса Пратта чи будь-кого іншого в головних ролях.