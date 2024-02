Майбутній ексклюзив для PS5 зі скандалом заборонили у Південній Кореї

Sony офіційно підтвердили, що амбітна відеогра-ексклюзив для консолі PlayStation 5 не вийде у Південній Кореї, оскільки один з розробників проєкту наговорив зайвого.

На останньому State of Play, геймери побачили видовищний трейлер майбутньої новинки з PS5 – екшену Rise of the Ronin.

Трейлер захопив глядачів самурайською тематикою, цікавим ігровим процесом та неповторною атмосферою доби.

В усе це охочі власники PlayStation 5 зможуть поринути уже 22 березня 2024 року, щоправда, це не стосується південнокорейських гравців, яким не судилося зіграти в проєкт.

Причиною цьому стало необережне висловлювання Фуміхіко Ясуди – одного з провідних розробників студії Team Ninja.

Річ у тому, що у відео про створення гри той розповів, що надихався відомим японським філософом та політичним діячем Йошідою Шоїном.

Залаштунки розробки Rise of Ronin – дивитися відео

Він був не просто філософом. Він наполягав на важливості вжиття заходів,

– сказав Ясуда.

Очевидно, у Південній Кореї це було сприйнято як акцент на його політичній діяльності, в якій він висловлював власні теорії щодо необхідності захоплення територій Кореї задля "посилення національної сили Японії".

Цей факт спричинив скандал та призвів до того, що трейлери Rise of Ronin було видалено з Youtube-каналу PlayStation Korea, а потому й сама гра зникла з тамтешнього PlayStation Store.

Невдовзі після цього Sony Interactive Entertainment також підтвердила у коментарі виданню Eurogamer, що гра не буде випущена у Південній Кореї.