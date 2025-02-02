Флагманська серія відеоігор Xbox може з'явитися на PlayStation 5

Стверджується, що трилогія легендарних ексклюзивних ігор, які колись вважалися обличчям Xbox може з'явитися на платформі їхніх головних конкурентів – PlayStation 5.

У мережі довгий час зринають чутки про підготовку серії ремастерів оригінальної трилогії шутерів Gears of War, але остання інформація про цей проєкт справді вразила геймерів, інформує 24 Канал.

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Чутки пророкують сенсаційний реліз

У часи розпалу "консольних війн" кожна з платформ жадала мати власну "флагманську" серію, яка змушувала б геймерів купувати чи то Xbox, чи то Playstation.

Довгі роки одним з таких проєктів для Xbox була франшиза шутерів God of War відома своєю видовищною жорстокістю та цікавим сюжетом.

Відповідно до інформації ютубера eXtas1s, Microsoft планують випустити майбутню Gears of War: Trilogy Collection одночасно на Xbox Series X|S, ПК та PS5.

Повідомляється, що колекція включатиме ремастер перших трьох ігор Gears of War, які окрім іншого мають підтримувати крос-платформну гру.

Реакція на чутки серед фанатів ігор була вельми неоднозначною. Найвідданіші фанати консолей Microsoft обурені таким кроком, а інші ж жартують, що такими темпами Xbox стане "найбільшим видавцем ігор на PlayStation".