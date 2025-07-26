Elden Ring Nightreign отримає режим для пари гравців – відомо коли це станеться

Гра Elden Ring Nightreign, що захопила мільйони гравців, готується до важливого оновлення. Розробники анонсували нову можливість, яка розширить досвід спільної гри. Воно обіцяє стати справжнім подарунком для фанатів, які прагнуть нових форматів взаємодії у світі Замогильних степів.

Студія From Software разом із видавцем Bandai Namco оголосили про вихід патчу 1.02 для гри Elden Ring Nightreign, інформує 24 Канал.

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Вже 30 липня гравці зможуть випробувати режим для двох, якого так бракувало з моменту релізу. Хоча гра спочатку пропонувала одиночний режим або кооператив для трьох учасників, варіант для пари гравців не був передбачений.

Режим для двох гравців з'явиться вже скоро – дивіться відео

Керівник розробки Дзюн'я Ісідзакі раніше в інтерв'ю IGN пояснював, що команда просто не врахувала цей формат на старті, але вирішила додати його після релізу через численні запити спільноти.

Окрім нового режиму, патч 1.02 принесе поліпшення інтерфейсу. Зокрема, з'являться додаткові фільтри для зручного сортування реліквій, що спростить управління інвентарем. Розробники висловили подяку фанатам за їхню підтримку та ентузіазм, який мотивує команду вдосконалювати проєкт.

Гра вийшла 30 травня на платформах PC (через Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S. За два місяці з моменту релізу було продано 5 мільйонів копій, а піковий онлайн у Steam досяг позначки у 313,5 тисячі гравців одночасно. Наразі Elden Ring Nightreign очолює чарти продажів у США.