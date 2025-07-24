Elden Ring Nightreign очолила чарти продажів США, залишивши позаду Death Stranding 2

Попри неоднозначні відгуки в Steam, кооперативний роглайк-екшен Elden Ring Nightreign від FromSoftware став найпродаванішою грою червня 2025 року в США. Ця новинка обійшла навіть гучні релізи, такі як Death Stranding 2: On the Beach та Mario Kart World.

За даними аналітичної компанії Circana Мета Піскателли, Elden Ring Nightreign очолила рейтинг найпродаваніших відеоігор у США за червень 2025 року в грошовому еквіваленті, інформує 24 Канал. Гра стала найпопулярнішим преміальним релізом місяця на платформах ПК і Xbox, хоча на PlayStation першість здобув інший новинок.

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Завдяки цьому успіху Elden Ring Nightreign піднялася з 11-го на 8-е місце в списку бестселерів року.

Цікаво, що гра отримала нижчий рейтинг у Steam порівняно з іншими проєктами FromSoftware, але це не завадило їй зберегти домінування на американському ринку. Кооперативний роглайк-екшен з елементами виживання приваблює гравців своїм унікальним геймплеєм і складністю, характерною для творів студії.

Хто склав конкуренцію?

Друге місце в рейтингу продажів червня посів екшен Death Stranding 2: On the Beach, ексклюзив для PlayStation 5. Третю сходинку, якщо враховувати лише роздрібні продажі, зайняла гоночна аркада Mario Kart World для Nintendo Switch 2.

Аналітик відзначив, що 82% покупців нової консолі Switch 2 у червні придбали Mario Kart World – окремо або в комплекті з приставкою.

Сама ж консоль Nintendo Switch 2 дебютувала як найшвидше продавана ігрова приставка в історії США, а споживчі витрати як на ігрове обладнання, так і на аксесуари досягли нових рекордних показників за червень.



Показники продажів на ринку в США / Фото Circana