Стримерка перемогла першого боса з Elden Ring: Shadow of the Erdtree буквально силою думки

Стримерка під ніком Perrikaryal проходить Shadow of the Erdtree з унікальним контролером, що дозволяє їй грати в Elden Ring буквально силою думки.

Коли складність Elden Ring здається їм недостатньою, контент-мейкери вигадують собі чудернацькі челенджі та умови, однак ніхто не перевершить досягнення Perrikaryal.

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Унікальна стримерка

Дівчина відома завдяки своїм трансляціям на Twitch, де вона грає в ігри унікальним методом – силою думки.

Для цього вона власноруч вигадала та змайструвала дивовижний пристрій, який дозволяє їй керувати персонажами у відеоіграх за допомоги зору та мозкових хвиль.

Думки геймерів в мережі щодо "винаходу" дівчини досі розходяться і чимало вважають її шарлатанкою, стверджуючи, що насправді в ігри грає хтось інший за кадром.

Як працює пристрій – дивитися відео

Колись вона уже вразила мережу, пройшовши базову Elden Ring за допомоги свого ноу-хау, а тепер їй підкорився перший бос Shadow of the Erdtree – Divine Beast Dancing Lion.

Момент тріумфу – перегляньте ролик

Це досягнення ще більш дивовижне з огляду на те, що чимало гравців та стримерів скаржаться на складність доповнення та досі не змогли здолати цього грізного опонента, який є лише першим босом епічного DLC.