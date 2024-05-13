Ця студія хоче запровадити рекламу прямо в AAA-іграх

Генеральний директор Electronic Arts Ендрю Вілсон нещодавно розповів, що компанія розглядає впровадження динамічної реклами в іграх рівня AAA. Це найдорожчі та найпросунутіші в технічному плані проєкти, які також мають відповідну ціну для покупця.

Реклама в іграх

Під час нещодавнього звіту про прибутки генеральний директор Electronic Arts говорив про можливе введення динамічної реклами, але не називав конкретні проєкти, які її можуть отримати.

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Головною метою таких змін, звісно ж, є збільшення прибутку.

Реклама має можливість стати для нас значущим рушієм зростання. Зараз у нас є команди всередині компанії, які вивчають, як зробити дуже продуману реалізацію всередині ігрового досвіду,

– каже Ендрю Вілсон.

Однак він зазначає, що для цього "ще зарано", і такі рекламні вставки не з'являться завтра чи через місяць.

Така реклама, яка називається Dynamic Ad Insertion (DAI), буде показувати гравцям оголошення на основі їхніх звичок, історії та інтересів. Як саме вона їх визначатиме, наразі неясно, адже інформація про це, як правило, збирається через браузер.

Нічого нового

Насправді реклама в іграх не є чимось новим як для ринку загалом, так і для самої Electronic Arts. Компанія протягом двох десятиліть додавала рекламу до деяких своїх ігор, але вона була дещо іншою, ніж та, про яку зараз іде мова.

Сама концепція показу реклами в іграх, за які користувачі платять гроші, була каменем спотикання для індустрії. Зовсім недавно гравці були вражені "настирливою" рекламою на деяких платформах, причому деякі з цих платформ вирішили, що раптові повноекранні рекламні ролики — це хороша ідея. Зазвичай реклама в іграх обмежується білбордами, постерами та можливостями продакт-плейсменту, як, наприклад, напої Monster Energy, які можна пити в грі Хідео Кодзіми Death Stranding.



Monster Energy в Death Stranding / Фото Kojima Productions

Але такі елементи є заздалегідь визначеними та вписаними до гри на рівні графіки та сюжету. Однак, у поєднанні з DAI, користувачі цілком можуть побачити динамічно змінну таргетовану рекламу, яка незабаром з'явиться у їхніх іграх у тій чи іншій формі. Дехто вважає це природним розвитком індустрії, адже дохід від реклами становить приголомшливий потік прибутку для багатьох сфер, і це просто ще один спосіб, яким видавці та розробники можуть скористатися, щоб забезпечити собі більше заробітку.

У січні також повідомлялося, що Netflix розглядає можливість розміщення реклами в іграх на своєму ігровому сервісі, але тільки для клієнтів, які користуються послугами Netflix з включеною рекламою.