Фінальний заїзд: Electronic Arts зупиняє продаж п'яти ігор із серії Need for Speed

Офіційний представник Electronic Arts опублікував неочікувану заяву на Reddit. Річ у тім, що ця компанія планує відправити в офлайн одразу п'ять ігор з серії Need for Speed.

Напевно, всі геймери хоча б щось чули про дуже популярну серію Need for Speed. Ці відеоігри майже завжди мали попит серед гравців, щоправда, навіть армія фанатів не може зупинити достатньо природні речі.

Офіційний представник компанії Electronic Arts поділився дуже неочікуваним записом на відомій платформі Reddit. Він відзначив, що з 1 червня вони зупиняють продаж одразу кількох частин з серії Need for Speed. У цьому анонсі він відмітив наступні ігри:

NFS Carbon (2006 рік)

NFS Undercover (2008 рік)

NFS Shift (2009 рік)

NFS Shift 2: Unleashed (2011 рік)

NFS The Run (2011 рік)

Ці відеогри мають найближчими днями зникнути з усіх цифрових крамниць. Також у цьому анонсі йдеться про те, що закриються й відповідні внутрішньоігрові крамниці. У такий спосіб компанія Electronic Arts готується до планового вимкнення всіх онлайн-сервісів у цих відеоіграх, яке має відбутися вже 31 серпня. Тобто після цього можна буде влаштовувати швидкісні заїзди лише в офлайні.

Пояснення дуже просте й насправді передбачуване. Річ у тім, що ця п'ятірка вже не має серйозного попиту серед шанувальників перегонів. Представники Electronic Arts впевнені, що займатися повноцінною підтримкою серверів недоцільно, бо у цих відеоігор дуже низький онлайн. На їхню думку, додаткові ресурси, які звільняться, знадобляться у розробці нових частин у серії Need for Speed.

Також офіційний представник компанії додав, що для них це було достатньо непросте рішення. А всім шанувальникам перегонів в онлайні він запропонував ознайомитися з іншими їхніми іграми: Most Wanted (2012 рік), Rivals (2013 рік), Need for Speed (2015 рік), Payback (2017 рік), Heat (2019 рік) та Hot Pursuit Remastered (2020 рік). Наостанок варто лише написати всім відому фразу: "Press F to pay respects".

